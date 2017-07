Chroniques » Black Messiah - Walls of Vanaheim Chronique Walls of Vanaheim

BLACK MESSIAH et j’ai été soufflé. Soufflé par l’énergie sans faille de







Il s’agissait alors du deuxième album du groupe, qui avait attendu 7 ans après ses débuts pour montrer son nouveau visage. Par la suite, il a été assez constant, aussi bien dans la durée entre deux albums, que dans le contenu, même si au fil du temps on a remarqué que la hargne était moins présente, et que les parties mélodiques l’emportaient. Walls of Vanaheim est déjà le 7ème album, et il s’est fait attendre. 4 ans le séparent de Heimweh. On a perdu deux membres vu que Frangus le guitariste est parti pour rejoindre la vieille formation heavy metal de NINJA et que Agnar, monsieur synthé, s’est lassé, hop, plus là. Ce dernier faisait partie du groupe depuis 2001, ce qui en faisait l’un des plus anciens. Remarquez, cela ne change pas grand chose car cete formation est depuis longtemps celle de Zagan avant tout. Aux vocaux depuis les débuts, en 1992, il s’occupe aussi de la guitare depuis 20 ans et joue lui-même les instruments ajoutés : violon ou mandoline. Il tient sa troupe d’une main de maître, et ne cherche plus à se renouveler. Il sort donc un nouvel album sans surprise, toujours aussi épique et énergique, mais avec encore moins de noirceur.



Walls of Vanaheim, c’est aussi et encore un album sur les dieux nordiques. Odin, Thor et toute la clique sont réunis pour 15 titres. Carrément 15 titres. Et donc carrément 72 minutes. C’est pas de la petite bataille ou de la petite anecdote, c’est la grosse guerre là ! Alors pour servir tout cela, il faut des riffs héroïques, des envolées, et bien entendu plein de sons rajoutés pour nous plonger dans les combats légendaires : les épées s’entrechoquent, les Valkyries errent dans les Cieux, le tonnerre gronde, des loups peuvent même hurler. On est en plein dedans. Bon… attention hein. C’est pour rigoler hein ! C’est de la guerre sans grosse effusion de sang, c’est tout public. C’est une version viking de BAL SAGOTH par moments. Ah ah ah, oui, ça pourrait vous sortir très vite par les narines si vous avez du mal avec ce qui est trop visuel. Mais à partir du moment où vous avez un intérêt pour la musique une poudre de black et des accords heavy power, les ambiances vous feront sautiller. Vous allez hôcher de la tête sur les airs mélodiques de BLACK MESSIAH.



Mais bon, pas beaucoup plus. Surtout que c’est un peu du réchauffé. On sent que le groupe poursuit par passion mais sans avoir une inspiration débordante. Il ne faut pas être trop exigeant car rares sont les passages où l'on se sent pris aux trippes...



Par contre, il y a un point qui me fait ronchonner à chaque écoute, ce sont les parties narratives… Roooooohhhhh… Est-ce que le groupe pourrait comprendre une bonne fois pour toutes que c’est ultra chiant de devoir se coltinner un gus qui raconte une histoire... Encore, ce serait uniquement sur l’introduction et la conclusion... Mais non, on a à plusieurs reprises ce monsieur qui prend sa grosse voix pour nous raconter que des méchants arrivent, que Odin est vraiment pas jouasse, que la bataille fait vraiment trop peur !!! Ça va ! Ferme ta gueule, j’ai l’impression de retomber en enfance et d’écouter la version anglaise de « Raconte-moi des histoires »…







Du coup on a envie de zapper ces explications intempestives. Au bout de deux écoutes on a envie de tordre le cou à ce commentateur...



2017 - Trollzorn Records Black power épique notes Chroniqueur : 6 / 10 Lecteurs : - Webzines : (6) 6.61/10

tracklist 01. Prologue – A New Threat 02. Mimir’s Head 03. Father’s Magic 04. Mime’s Tod 05. Call to Battle 06. Die Bürde des Njörd 07. Satisfaction and Revenge 08. The March 09. The Walls of Vanaheim 10. Decisions 11. Mit Blitz und Donner 12. The Ritual 13. Kvasir 14. A Feast of Unity 15. Epilogue: Farewell

Durée : 72:15

