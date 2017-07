Chroniques » Dephosphorus - Impossible Orbits Chronique Impossible Orbits

Impossible Orbits, Dephosphorus était surtout pour moi le groupe principal d'un membre d'une formation injustement boudée à l'époque de la seule sortie à son actif : Amnis Nihili, créatrice de l'excellent EP Christological Escalation réconciliant black metal orthodoxe et punk. Certainement, le projet-maître avait déjà eu un petit succès avec ses deux précédents albums – Night Sky Transform et



Car il n'y a pas besoin de mettre ses lunettes Afflelou pour constater que les Grecs ont sévèrement amélioré leur jeu sur Impossible Orbits. Toujours menée par ces cris incroyables, ulcérés, si énervés qu'ils semblent faire mal à leur auteur, la bande a enfin attrapé cette dose de violence jouissive qui, à mon sens, lui manquait autrefois. Avec pour résultat vingt-quatre minutes raides au possible, où rien ne paraît lâcher la rampe ! Tenu de main experte, ce mélange entre grindcore, crust et black metal sonne irrésistiblement ravageur, que l'on soit amateur de tempos rapides comme de breaks brise-nuques. La formule est connue, elle n'en reste pas moins magique : tempétueux au possible, alternant les vitesses comme le vent les bourrasques, Dephosphorus décoiffe d'emblée, poussant même le vice jusqu'à attraper, au sein d'un son doté d'une netteté et d'une puissance typiquement metal, un feeling punk invitant à tout casser. De quoi, concernant votre serviteur, vouloir envoyer aux Athéniens une lettre de réconciliation type « Tout est oublié », tant les demi-molles laissées auparavant ne sont désormais que des lointains souvenirs.



Bien sûr, rien de fondamentalement neuf ici. Simplement une session aussi courte que sauvage dédiée à ceux aimant avaler toute sorte de beats, à l'image du pic allant de « Rational Reappraisal » à « Imagination is Future History » où les choses s'emballent, donnant à Impossible Orbits des allures de montagne russe. Aucun problème à cela, la petite part d'ambiance nécessaire à rendre cette barbarie autre que stérile étant largement comblée par ce chant particulier, brûlant comme une immolation vécue en direct, éructé comme un clochard pris d'une crise de folie. Certes, d'autres ont pu montrer leurs atouts à bourriner aussi savamment qu'ici. Mais ils n'ont pas Panos Agoros dans leur rang, ce qui suffit à donner une place à part à Desphosphorus au sein de la constellation des bouchers « blackened » taillant la nuit comme on taille la viande.



2017 - Selfmadegod Records Grindcore / Crust / Black Metal notes Chroniqueur : 7.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Dephosphorus

Grindcore / Crust / Black Metal - Grèce

nouveaute A paraître le 15 Juin 2017

écoutez Above The Threshold

Micro-Aeons Of Torment

Rational Reappraisal

Αστερόσκονη (Asteroskoni)

Impossible Orbits

Imagination Is Future History

The Light Of Ancient Mistakes

Suspended In A Void Universe

Blessed In A Hail

tracklist 01. Above the Threshold 02. Micro-Aeons of Torment 03. Rational Reappraisal 04. Asteroskoni 05. Impossible Orbits 06. Imagination is Future History 07. The Light of Ancient Mistakes 08. Suspended in a Void Universe 09. Blessed in a Hail

Durée : 24 minutes 8 secondes

line up Thanos Mantas / Guitares

Panos Agoros / Voix

John Votsis / Batterie

Costas Ragiadakos / Basse

thrashothèque 2 personnes possèdent cet album

voir aussi Dephosphorus

Ravenous Solemnity

2014 - 7 Degrees Records

