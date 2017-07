Chroniques » Wolfkrieg - Fire of Ragnarök Chronique Fire of Ragnarök





« Non, non, non et encore non. Sakrifiss, tu as une visibilité plus importante désormais avec tes vidéos cracra, et le moindre faux pas pourrait te faire tomber dans la fosse à Dieudonné. Il suffira d’une erreur maintenant pour que la foule se désabonne en masse de ta chaine YouTube. Alors maintenant tu ne parles plus de groupes affiliés au NS. Même si on a saisi que tu les chroniquais sans nécessairement apporter ton soutien à leur message. Tu as bien compris ? »



Oh putain, elle a l’air chiante cette voix spirituelle moralisatrice... Bon, je lui réponds quoi alors... C'est vrai que j'ai pas envie de faire le tri dans mes écoutes en fonction de NS / pas NS... Bon, euh, quelques options de réponses...



1. « Euh, la voix !? Je comprends bien ce que tu dis, mais le nombre d’abonnés, c'est pas trop mon souci. Je suis pas un collectionneur de clics, mais j'ai plutôt pour but de présenter la scène black dans son ensemble. Et WOLFKRIEG a beau faire partie des gros extrêmistes infréquentables, leurs compositions sont parmi ce que j’entends de mieux ces derniers temps. Comme pour HOLDAAR, il y a le mélange de la voix raclée qui fait saigner les oreilles et les mélodies au clavier qui font voyager l’esprit dans le monde de la nostalgie et de la mélancolie. Ils sont vraiment les champions du black metal pagan rac et ne pas parler de cet album magique, c’est tout de même se priver d’un album à nouveau fort en sensations... »



Pas de réaction... Hum... Deuxième approche alors :



2. « La voix ? Je comprends très bien la situation. Ta réaction est légitime, et je pense que je devrais écouter tes conseils. Seulement j’ai déjà commencé à écrire tu vois... Alors on pourrait dire que c’est la dernière fois que je parle de ce genre de groupes. Tu me pardonneras donc de parler à nouveau de ces Russes qui ont sans doute une inspiration regrettable, mais il faut avouer que ça leur donne des aîles pour créer une musique puissante, forte, passionnante ! Ecoute toi aussi ces claviers, ces riffs qui tapent au cœur ! Et dis-moi que ce début d’album n’est pas exceptionnel ! « Fire of Ragnarök », « Wolves of Dirlewanger » et « On the Threshold of Eternity »... Il y a du génie dans ces pistes qui alternent force et fragilité. Allez, laisse-moi présenter cet album, ça fait en plus 6 mois que je l’écoute et je ne m’en lasse pas. La touche WOLFKRIEG fait toujours son effet !!! »



J'ai l'impression que je suis un peu plus convaincant... Bon, je suis pas sûr de tenir ma promesse... Bon, par précaution j'enchaine avec la réponse suivante :



3. « Bon allez, j'avoue que tu as tout à fait raison. Et je pense qu’il faut tout de suite arrêter cette mascarade. WOLFKRIEG essaie peut-être de nous endormir en ajoutant des samples de petits oiseaux qui chantent, des mélodies ultra douces, des rythmes lents et enchanteurs à la SUMMONING, mais on n’est pas dupes ! Les titres sont plus qu’évocateurs et donnent la nausée. « Eighty Eight » ? « Wotan’s Bowl » ? « When Wotan Awakens » ? Était-ce necessaire ? Non hein, parce qu'effectivement il n’y a pas d’ajouts de discours d’Adolf ou de ses sous-fifres, rien qui ne fasse référence aux nazis d’un niveau strictement sonore... Les paroles peut-être, mais on ne les distingue pas ou peu. Le visuel ? Oui, effectivement, là on passe dans le rouge. On fait comment alors ? On censure ? On laisse à nouveau les lecteurs se faire une opinion et décider ce qu’ils ont à faire ? C’est mieux non ? On continue de conseiller à ceux qui ne sont pas dérangés par la thématique et à ceux qui affirment pouvoir profiter d’une musique tout en détestant les idées. Et aux autres on leur rappelle que Sakrifiss chronique tout ce qui lui tombe dans les oreilles, et que Fire of Ragnarök est tombé très, très profondément dans ses boites à miel. »



Bon, toujours pas de réponse de la voix... J'imagine que finalement elle était partie très vite, dès qu'elle a vu que j'allais chroniquer cet album... Pas vraiment nécessaire que je me justifie alors, on n'essaie jamais d'écouter ceux qui nous semble d'office avoir tort...



2017 - Nymphaea Records Black Metal Sympho Pagan Rac notes Chroniqueur : 8.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Wolfkrieg

Black Metal Sympho Pagan Rac - Russie

écoutez Dance of Bloody Wives

tracklist 01. Fire of Ragnarök 02. Wolves of Dirlewanger 03. On the Threshold of Eterniry 04. Eighty Eight 05. Dream of Old Ladoga 06. Victoria 07. Wotan's Bowl 08. Dance of Bloody Wives 09. When Wotan Awakens 10. Forest of Moonless Night

Durée : 48:29

parution 6 Janvier 2017

