Chroniques » Witch Vomit - Poisoned Blood Chronique Poisoned Blood (EP)

Poisoned Blood. En plus d’un artwork très réussi signé une fois encore des mains talentueuses de leur compatriote Matt Stikker, on trouve ici cinq nouvelles compositions (dont une introduction) proposées sous la forme d’un LP 12".



Adeptes jusque-là d’un Death Metal élaboré selon les us et coutumes alors en pratique à la fin des années 80/débuts des années 90, Witch Vomit vient ici confirmer qu’il n’a pas l’intention de changer son fusil d’épaule. Mais si la recette demeure effectivement identique, on ne peut que constater les progrès réalisés, notamment dans la qualité du riffing que je trouve un poil plus percutant qu’auparavant.



Du haut de ses dix-neuf minutes, Poisoned Blood n’a donc pas pour mission de redorer le blason d’un groupe qui avait déjà réussi à convaincre lors de sa précédente prestation. Non, ce EP vient simplement prouver que nous avions raison de nous montrer enthousiaste après un



Identique sur la forme, Poisoned Blood s’avère néanmoins supérieur à son prédécesseur grâce à des riffs plus élaborés, mieux sentis et donc naturellement plus efficaces. L’aspect plus mélodique abordé à l’époque sur des titres tels que "Ripped From The Crypt" ou "Screams For Purgatory" a aujourd’hui complètement disparu et T.T., seul guitariste à bord, semble s’attacher à rendre son travail plus riche et diversifié qu’autrefois (ces riffs très Morbid Angel/Blood Incantation sur "Accursed Temple Of The Great Deceiver" en sont l’une des preuves les plus parlantes) tout en appuyant encore davantage sur le côté malsain grâce à l’apport de nombreux leads et autres solos particulièrement foutraques qu’on ne trouvait jusque-là qu’en toute petite quantité dans la musique de Witch Vomit. Il y a donc du mieux à ce niveau-là et cela s’entend très clairement.



Bien que de retour par la petite porte, les Américains de Witch Vomit viennent ici de frapper un grand coup grâce à un EP en tout point supérieur au déjà très convaincant Poisoned Blood, le trio a sans nul doute gagné quelques galons, réussissant à se hisser de la masse informe de groupes influencés par les grands anciens de la glorieuse époque. Alors effectivement, il n’y a pas ici matière à crier au génie mais quand les choses sont aussi bien faites, il ne faut pas hésiter à le dire. Et pour le coup Witch Vomit a clairement su tirer son épingle du jeu. Reste à savoir si le trio sera capable de poursuivre lors de ses prochaines sorties. En attendant, voilà un disque que je vous recommande chaudement si l’album précédent vous avait déjà emballé. Après la chronique tardive du premier album des Américains de Witch Vomit, le fort sympathique A Scream From The Tomb Below , intéressons-nous aujourd’hui à leur toute dernière réalisation. 