Après nous avoir abandonnés en 2009, DARK SANCTUARY revient en 2017 ! Nous avions perdu cette petite lumière jaunissante qui nous guidait dans la brume et errions depuis sans repère réel, incapables de trouver un groupe gothique aussi proche du black metal. Ah non, je suis d’accord que musicalement ce n’est pas le cas, mais il s’agit bien de visages du BM français derrière cette entité. Hylgaryss le génie de WINTER FUNERAL également lié à KRISTALLNACHT, CHEMIN DE HAINE et SACRIFICIA MORTUORUM ! Et Arkdae, qui mériterait un cierge pour son travail chez BEKHIRA, un chandelier complet pour ses claviers sur Les blessures de l’âme de SETH, et une petite allumette pour son passage chez DEINONYCHUS.



Enfin, quand on parle de retour, il faut prendre des précautions, parce qu’en fait cet album propose de nouvelles versions d’anciens titres. Et c’est une version plus metal. Ce qui explique le nom de l’album… Metal… Un titre qui a du mal à me satisfaire parce qu’il est aussi pertinent qu’un nouveau pot de Nutella qui afficherait : « Avec des morceaux de pistache ! ». Bah si, c’est un peu ça quand même. Ce titre a été choisi pour nous informer que DARK SANCTUARY est de retour, mais avec un goût différent, avec du délicieux metal ! « Achète et teste ce nouveau goût ! ». Alors que bon, finalement, « metal » ça veut surtout dire ici « avec des guitares électriques qui ajoutent leur délicat vibrement sur les douceurs de l’indémodable groupe mélancolique ». Parce que ce n’est pas foufou non plus dans l’agressivité. C’est bien un petit arrière goût de pistache, par l’ingrédient principal.



Alors les pistes choisies, elles viennent toutes de compositions datant d’entre 2002 et 2005. Si je vous les note dans un ordre « historique », on redécouvre :



« Seul, face au sinistre » : Vie éphémère (2002)

« Laissez-moi mourir » : Les mémoires blessées (2004)

« La clameur du silence » Les mémoires blessées

« Des illusions » : Exaudi Vocem Meam (Part I) (2005)

« Dein kalter Stein » : Exaudi Vocem Meam (Part I)

« Cristal » : Exaudi Vocem Meam (Part I)



Première réaction : « C’est pas lourd ! ». Et oui, c’est même seulement 34 minutes. Un peu juste pour des titres seulement remaniés, qu’on connaissait déjà bien… Non, non, j’y tiens. 8 ans d’attente, on aurait apprécié au moins 10 minutes de plus. 2 ou 3 titres en rab... Bah non, il faut se contenter de 6... Soyons honnête cependant, il y a bien un intérêt dans l’exercice. Il y a un dynamisme qui n’existait pas sur les versions d’origine. Exemple avec « Laissez-moi mourir » qui se transforme en chevauchée désespérée, là où à la base il y avait juste une tristesse mélancolique. Le constat est assez proche sur les autres pistes, qui elles étaient surtout accompagnées de piano à leur sortie et qui deviennent différemment tragiques avec des guitares. L’arrière-goût n’est vraiment pas le même.



Les vocaux maintenant. Ceux d’origine sont conservés. Ils sont donc principalement féminins et très clairs, mais avec quelques (trop rares) apparitions masculines, principalement sur « Seul, face au sinistre » et ses gros airs de DEINONYCHUS, et sur « Dein kalter Stein », morceau qui hausse lentement et timidement le ton, et qui est loin de me convaincre.



Sur l’ensemble, même si je salue le fait que les ambiances changent un peu et que cela légitimise cette sortie, je reste fan des premières versions. Enfin à vrai dire, je suis encore plus fan des albums plus anciens que ceux choisis. C’est vrai qu’il y a bien un morceau de l’EP Vie éphémère (2002), mais mes préférences vont à Royaume mélancolique (1999), De lumière et d’obscurité (2000) et L’être las – l’envers du miroir (2003). Ah si ! Même maintenant je ne peux pas résister à un titre comme « Au milieu des Sépultures » et ses vocaux enchanteurs... Il fait fondre mon gros cœur de black metalleux... Ecoute. ECOUTE !!!







Remarque, dans un sens, j’aurais peut-être été plus déçu si DARK SANCTUARY avait retravaillé mes titres préférés. Là, Metal propose des versions intéressantes de titres qui étaient bons (5 d’entre eux) et moyen (le petit dernier en allemand), et ne me choque alors pas plus que cela. Une version metal light, tout est dit... Bon, maintenant il va falloir que nos amis se mettent au boulot pour de nouvelles compositions. De DARK SANCTUARY ou de leurs autres formations.

2017 - Avantgarde Music Dark Gothic Metal notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : - Webzines : (1) 8/10

plus d'infos sur Dark Sanctuary

Dark Gothic Metal - France

écoutez Seul, face au sinistre

tracklist 01. Laissez-moi mourir 02. Cristal 03. La clameur du silence 04. Des illusions 05. Seul, face au sinistre 06. Dein kalter Stein

Durée : 34:32

parution 14 Juin 2017