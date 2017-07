Chroniques » Mahakala - The Second Fall Chronique The Second Fall

Connue comme étant un des autres noms de Shiva, une des divinités les plus importantes de la religion Hindouiste, MAHAKALA est également une formation venue d’Athènes qui bien qu’ayant plus d’une dizaine d’années d’existence est passée inaperçue ou presque par chez nous. Depuis ses débuts en 2005 son existence n’a pas été simple à cause notamment de mouvements de personnel à répétition, qui a vu passer notamment les vétérans Nick Angelopoulos et le frappeur Kostas Savvidis (DIAVOLOS, SOULSKINNER, ex-NIGHTFALL …) il y’a quelques années. Depuis d’autres membres sont arrivés et repartis et il n’est du coup pas anormal que le combo ait mis quatre ans à donner un successeur à son premier opus, qui bien que comportant de bons moments se voyait plombé par une durée générale trop longue. Du coup pas question de refaire la même erreur, et c’est entouré d’une toute nouvelle équipe à ses côtés que le chanteur/bassiste (et seul membre d’origine encore présent) Jim Kotsis revient avec le second album de son bébé qui reprend les mêmes thèmes que précédemment, tout en raccourcissant son propos pour mieux aller à l’essentiel.



C’est d’ailleurs une excellente chose, car désormais avec des titres qui tournent aux alentours de quatre à cinq minutes le Heavy légèrement rétro du quartet offre un meilleur rendu et se concentre sur l’essentiel, comme on peut le constater d’entrée avec le réussi « Army Of The Flies » qui donne le ton, à savoir une écriture efficace, des rythmiques assez simples et un résultat facilement mémorisable. Ici on alterne habilement entre parties assez remuantes et d’autres plus lourdes, rehaussées par quelques courtes accélérations et un solo tout en sobriété. Puis doucement la suite va se faire un peu plus complexe et technique, sans perdre son efficacité et son accroche, comme avec « Redemption Denied » qui démarre et se termine de manière écrasante tout en se faisant plus entraînant au milieu grâce à un vrai sens du riff de la paire de guitaristes. On retrouve d’ailleurs plus ou moins ce même schéma sur « Better To Reign In Hell (Than Serve In Heaven) » qui s’inspire au début du morceau éponyme de BLACK SABBATH avec sa guitare et sa batterie douce et rare et le chant parlé calmement, avant que la suite ne se fasse plus mid-tempo et même énergique, tout en montrant une palette d’influences plus large de la part des Grecs. « War Against Mankind » est un de ses exemples vu qu’il mise majoritairement sur la mélodie, ici place à des leads d’une grande finesse et légèrement aériens, couplés à des rythmiques plus tranquilles mais qui ne tombent pas dans la bluette et la niaiserie de bas étage car la qualité d’écriture reste bien présente. Avec « Unholy Fight » et « Blessed Are The Dead » on fait un vrai bond dans le temps tant on retrouve ici et là un peu de MERCYFUL FATE et de ANGEL WITCH, le tout sur un tempo qui ne varie pas beaucoup et où l’ensemble se concentre sur une relative simplicité des notes et des idées, qui n’est cependant pas répétitif du tout grâce à une durée idéale.



Avec en prime quelques invités reconnus au sein de la scène nationale, qui viennent soit pousser la chansonnette (Sakis Tolis de ROTTING CHRIST sur « Wrath Of Lucifer (Infidels) ») ou jouer du violon (Babis Paritsis de SEPTICFLESH et CHAOSTAR, sur l’interlude « Darkness In Their Eyes »), la bande s’est faite plaisir et cela s’entend. Le tout avec une production puissante et moderne, mais qui ne tombe pas dans le synthétique et permet à la basse bien présente dans le mixage, d’être particulièrement chaleureuse, et de donner de l’épaisseur à l’ensemble des quarante minutes de cette galette convaincante et sobre. Ce terme résume d’ailleurs assez correctement l’attitude authentique des gars qui ne cherchent pas à réinventer le style, mais plutôt de le perpétuer en y ajoutant un soupçon de puissance qui ne dénote pas avec le reste, du coup bien qu’ils ne seront jamais des ténors du genre on a plaisir à écouter leur son et nul doute qu’on appréciera se le remettre de temps en temps, vu qu’il passe très efficacement et qu’on est en présence d’une agréable surprise qu’on n’avait pas vu venir.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE