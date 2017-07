Chroniques » The Chant - Approacher Chronique Approacher (EP)





Bon on ne va pas se mentir, "Approacher" n'apporte pas grande chose à leur discographie et ne contient rien de franchement mémorable. Les Finlandais y distillent ce rock mélodique et mélancolique immédiatement reconnaissable alternant les atmosphères tantôt contemplatives et détachées ("Unsolved", "To Be Seen"), tantôt sombres et froides ("To Surrender", "Approacher"). Sans surprise, le chant d'Ilpo suit le rythme et propose une prestation à la hauteur de ce qu'on lui connaît, faisant preuve d'une grande sensibilité dans les moments les plus calmes et n'hésitant pas à pousser sa voix quand il le faut. Si les guitares demeurent la colonnes vertébrale de leur musique, elles sont ici plus diluées qu'à l'accoutumée dans un espace sonore diffus et aseptisé. En effet, "Approacher" se démarque légèrement des précédents albums du groupe par l'intégration plus poussée de sonorités électroniques à l'instar du titre éponyme. Bien qu'encore trop timide et maladroite pour moi, cette perspective offre une vision intéressante de ce que pourrait être la future évolution de leur style. En attendant, l'EP brille surtout par ce qu'il a de plus *classique* et notamment sa conclusion "To Be Seen" dont la beauté des mélodies m'ont rappelé les raisons qui m'ont fait aimé ce groupe.



La seule chose que je retiendrai de ce "Approacher" est donc ce virage plus prononcé vers l'électronique. Pour le reste, sa trop courte durée et l'absence de titre fort le résument plus à une expérimentation qu'à une oeuvre à part entière. La démarche m'a séduit et est porteuse de promesses ; il ne reste plus qu'à concrétiser avec un album et des compositions plus inspirées. Contrairement à "A Healing Place ", "New Haven" ne m'a pas laissé un souvenir impérissable. Depuis sa sortie, je n'y suis revenu qu'à de rares occasions sans grande conviction alors que son grand frère et "This Is The World We Know" tournent encore dans ma playlist. 3 ans plus tard, le groupe a ralenti sa fréquence de production et opte pour des formats plus courts : l'EP "Parallel" en 2015 que je n'ai pas eu l'occasion d'écouter et ce "Approacher" en ce milieu d'année. The Chant se cherche visiblement et ça s'entend.Bon on ne va pas se mentir, "Approacher" n'apporte pas grande chose à leur discographie et ne contient rien de franchement mémorable. Les Finlandais y distillent ce rock mélodique et mélancolique immédiatement reconnaissable alternant les atmosphères tantôt contemplatives et détachées ("Unsolved", "To Be Seen"), tantôt sombres et froides ("To Surrender", "Approacher"). Sans surprise, le chant d'Ilpo suit le rythme et propose une prestation à la hauteur de ce qu'on lui connaît, faisant preuve d'une grande sensibilité dans les moments les plus calmes et n'hésitant pas à pousser sa voix quand il le faut. Si les guitares demeurent la colonnes vertébrale de leur musique, elles sont ici plus diluées qu'à l'accoutumée dans un espace sonore diffus et aseptisé. En effet, "Approacher" se démarque légèrement des précédents albums du groupe par l'intégration plus poussée de sonorités électroniques à l'instar du titre éponyme. Bien qu'encore trop timide et maladroite pour moi, cette perspective offre une vision intéressante de ce que pourrait être la future évolution de leur style. En attendant, l'EP brille surtout par ce qu'il a de plus *classique* et notamment sa conclusion "To Be Seen" dont la beauté des mélodies m'ont rappelé les raisons qui m'ont fait aimé ce groupe.La seule chose que je retiendrai de ce "Approacher" est donc ce virage plus prononcé vers l'électronique. Pour le reste, sa trop courte durée et l'absence de titre fort le résument plus à une expérimentation qu'à une oeuvre à part entière. La démarche m'a séduit et est porteuse de promesses ; il ne reste plus qu'à concrétiser avec un album et des compositions plus inspirées.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE