Chroniques » Vintersorg - Till fjälls, del II Chronique Till fjälls, del II





Pour son dixième album, Andreas a vu les choses en grand en s'attaquant à un double album totalisant plus d'une heure et quart de musique. Depuis une dizaine d'années, on sent l'homme plus intéressé par la nature que par les questions existentielles sur le cosmos ; cette suite continue sur cette lancée et s'inscrit comme un second volet au tout premier album "Till fjälls" (1998) que je n'ai pas encore eu l'occasion d'écouter. Si je ne puis ainsi le comparer avec ce dernier, on remarquera tout de même qu'un effort a été fait au niveau de l'artwork pour le rendre aussi moche, dans un autre genre certes. Quoiqu'il en soit, la musique pratiquée sur cette cuvée 2017 n'a rien de surprenant. Au contraire, elle prolonge le travail accompli par nos valeureux hommes des forêts dans un style folk metal des plus habités avec ces petites touches de metal progressif et de black metal qu'on leur connaît. On retrouve la même atmosphère, les mêmes sonorités désuètes de claviers, les mêmes choeurs, et bien sûr l'inimitable chant d'Andreas débitant des paroles 100% suédoises, un chant toujours aussi incroyable de justesse et de précision qu'il soit clair ou hurlé.



Vintersorg se contente donc une nouvelle fois de faire du Vintersorg et le fait indéniablement bien. L'album est le fruit d'un intense travail de composition, d'une recherche esthétique constante et représente en quelque sorte un aboutissement. L'équilibre entre le chant et les guitares aux travers des différentes atmosphères parcourues tout au long de l'album est parfait, et agrémenté de nombreux arrangements, l'album se gonfle d'hymnes folk metal des plus puissants et prenants sachant alterner violence et volupté lorsqu'il le faut. A condition bien sûr d'adhérer aux airs résolument folkloriques, on ne peut que rester bouche bée devant la facilité avec laquelle le combo enchaîne les titres d'un groove déconcertant aux harmonies si particulières. Peu de moments viendront perturber ce voyage aux coeurs des montagnes : on se laissera surtout surprendre par les 2 conclusions : "Vårflod" et son chant féminin emprunt d'une certaine mélancolie et la superbe pièce acoustique "Svart måne" qui aurait mérité de ne pas se retrouver seule au milieu de ces 75 minutes.



Les amateurs du combo seront comblés, les néophytes également. Pour les autres le sentiment sera sans doute plus mitigé. Malgré quelques baisses de régime, l'ensemble est très bon et propose de superbes pièces telles que "Jökelväktaren", "En väldig isvidds karga dräkt" ou "Tusenåriga stråk". Plus violent que les précédents albums, il n'en demeure pas moins un exercice de plus dans un style qu'on commence à bien connaître et dont on peine à distinguer les changements qui interviennent années après années. Le plaisir d'écoute est réel, et ces 75 minutes ne se boudent pas ; malheureusement, pour moi le trio donne trop l'impression d'être en roues libres pour me donner une raison de m'y plonger. Un disque de plus dans une discographie sans fausse note donc. Un disque de plus. La découverte de ce projet il y a 12 ans avec "The Focusing Blur" a été un des plus gros coups de coeur que j'ai connu dans ma vie de metalleux. Ce qu'il en reste après toutes ces années s'est tassé et j'avoue aujourd'hui rarement revenir naturellement vers la musique des Suédois, à l'exception peut-être de "Solens Rötter" (2007) qui recommençait quelque chose de nouveau à l'époque. 3 albums ont vu le jour depuis et aucun ne m'a réellement donné envie d'y revenir malgré leurs qualités, n'apportant rien de spécialement nouveau à un style déjà bien rodé. Dans ma chronique de "Naturbål" , j'exprimais une certaine lassitude vis-à-vis de l'absence d'évolution du groupe ; j'espérais alors vivement que cette suite serait légèrement différente. Ca ne sera malheureusement pas le cas.Pour son dixième album, Andreas a vu les choses en grand en s'attaquant à un double album totalisant plus d'une heure et quart de musique. Depuis une dizaine d'années, on sent l'homme plus intéressé par la nature que par les questions existentielles sur le cosmos ; cette suite continue sur cette lancée et s'inscrit comme un second volet au tout premier album "Till fjälls" (1998) que je n'ai pas encore eu l'occasion d'écouter. Si je ne puis ainsi le comparer avec ce dernier, on remarquera tout de même qu'un effort a été fait au niveau de l'artwork pour le rendre aussi moche, dans un autre genre certes. Quoiqu'il en soit, la musique pratiquée sur cette cuvée 2017 n'a rien de surprenant. Au contraire, elle prolonge le travail accompli par nos valeureux hommes des forêts dans un style folk metal des plus habités avec ces petites touches de metal progressif et de black metal qu'on leur connaît. On retrouve la même atmosphère, les mêmes sonorités désuètes de claviers, les mêmes choeurs, et bien sûr l'inimitable chant d'Andreas débitant des paroles 100% suédoises, un chant toujours aussi incroyable de justesse et de précision qu'il soit clair ou hurlé.Vintersorg se contente donc une nouvelle fois de faire du Vintersorg et le fait indéniablement bien. L'album est le fruit d'un intense travail de composition, d'une recherche esthétique constante et représente en quelque sorte un aboutissement. L'équilibre entre le chant et les guitares aux travers des différentes atmosphères parcourues tout au long de l'album est parfait, et agrémenté de nombreux arrangements, l'album se gonfle d'hymnes folk metal des plus puissants et prenants sachant alterner violence et volupté lorsqu'il le faut. A condition bien sûr d'adhérer aux airs résolument folkloriques, on ne peut que rester bouche bée devant la facilité avec laquelle le combo enchaîne les titres d'un groove déconcertant aux harmonies si particulières. Peu de moments viendront perturber ce voyage aux coeurs des montagnes : on se laissera surtout surprendre par les 2 conclusions : "Vårflod" et son chant féminin emprunt d'une certaine mélancolie et la superbe pièce acoustique "Svart måne" qui aurait mérité de ne pas se retrouver seule au milieu de ces 75 minutes.Les amateurs du combo seront comblés, les néophytes également. Pour les autres le sentiment sera sans doute plus mitigé. Malgré quelques baisses de régime, l'ensemble est très bon et propose de superbes pièces telles que "Jökelväktaren", "En väldig isvidds karga dräkt" ou "Tusenåriga stråk". Plus violent que les précédents albums, il n'en demeure pas moins un exercice de plus dans un style qu'on commence à bien connaître et dont on peine à distinguer les changements qui interviennent années après années. Le plaisir d'écoute est réel, et ces 75 minutes ne se boudent pas ; malheureusement, pour moi le trio donne trop l'impression d'être en roues libres pour me donner une raison de m'y plonger. Un disque de plus dans une discographie sans fausse note donc. Un disque de plus.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE