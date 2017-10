Chroniques » Persecutory - Towards The Ultimate Extinction Chronique Towards The Ultimate Extinction

On en parle relativement peu (enfin en tout cas sur Thrashocore) et pourtant la scène turque n’a jamais été aussi active que ces dernières années. Une effervescence particulièrement communicative initiée par une nouvelle génération de musiciens bien décidée à prendre sa place et à affirmer son existence dans un pays où prédominent encore certaines mentalités particulièrement obtuses et obsolètes.

Formé en 2014 dans le quartier de Kadıköy (un vivier qui a également vu naître Horrocious, Engulfed, Sarinvomit, Hellsodomy et quelques autres), Persecutory commence à faire parler de lui avec la sortie début 2016 d’un EP intitulé Perversion Feeds Our Force. Soucieux de capitaliser sur les bons retours de cette première entrée en matière, les Turcs retournent en studio la même année pour débuter l’enregistrement de Towards The Ultimate Extinction, un premier album paru en février dernier sur le label polonais Godz Ov War Productions.



Illustré par Alexandr Shadrin (Cambion, Father Befouled, Interment, Morbosidad, Sacrocurse, Tetragrammacide…), ce disque emprunte naturellement le même chemin que celui tracé par Persecutory sur Perversion Feeds Our Force. Les Turcs reprennent ainsi du service pour nous asséner ce même Black/Thrash furieux et impitoyable grâce auquel ils s’étaient fait remarquer l’année précédente. Une formule pas spécialement très innovante (vous vous en doutiez) mais qui a néanmoins le mérite d’être particulièrement efficace. Et finalement, car on en revient toujours à ça, c’est bien là l’essentiel.

Mais si Percutory ne marquera peut-être pas les esprits par son originalité où ses prises de risques, il bénéficie cependant de la présence dans ses rangs de deux guitaristes plutôt inspirés qui vont s’appliquer à prêcher la bonne parole à coup de riffs démoniaques (du riff Punk à trois notes toujours très malfaisant et même parfois un peu de trémolo aux accointances nordiques), de leads sinistres (la fin ultra vicieuse de "Pillars Of Dismay", "Till Relentless Salvation Comes" à 0:32...) et de solos nauséabonds ("Pillars Of Dismay" à 3:07, "Towards The Ultimate Extinction" à 2:58, etc) exécutés le plus souvent le couteau entre les dents et la rage au ventre. Ces derniers trouvent place aux côtés d’une section rythmique relativement soutenue construite sur la base de tchouka-tchouka enflammés et de blasts punitifs tout à fait idéals pour vous défoncer le crâne en bonne et due forme. Classique, je vous l’ai déjà dit... Toutefois, Persecutory ne semble pas vraiment du genre à se contenter de si peu (même si cela suffit bien souvent dans la grande majorité des cas) et a ainsi préféré développer sa copie quitte à jouer les « rabat-joie » avec des morceaux dépassant pour la plupart les cinq minutes (mention spéciale pour "Towards The Ultimate Extinction" et ses onze minutes bien tassées).

En effet, il n’est pas rare de voir le groupe calmer le jeu le temps de séquences plus ou moins longues, d’abord à travers des breaks bien sentis taillés pour briser des nuques ainsi que lors de moments moins éprouvants où, de manière plus étonnantes pour le genre pratiqué, Tyrannic Profanatör (chant) et Vulgargoat (guitare, chant) donnent tous les deux de la voix dans ce qui ressemble à des incantations hallucinées rappelant pas mal ce que l’on peut (pouvait) retrouver chez Bölzer. Des voix perchées, multiples et lointaines, qui résonnent parfois sous forme de ouh ouh affolés à vous donner la chair de poule ("Pillars Of Dismay" à 4:03, "Towards The Ultimate Extinction" à 3:41, "Till Relentless Salvation Comes" à 1:33 et 4:22 et ainsi de suite).



Après un premier EP des plus concluants, Persecutory vient aujourd’hui confirmer le potentiel dévoilé à l’écoute de ces quatre précédents morceaux. Towards The Ultimate Extinction est effectivement un album redoutable car très bien ficelé. Classique dans sa forme et dans son exécution, il ne s’en dégage pas moins une véritable personnalité qui offre d’emblée au groupe turc quelque chose en plus. Un goût de reviens-y immédiat et qui demeure écoute après écoute. Difficile dans ces conditions de ne pas se montrer enthousiaste à leur égard. Ah et sinon, Ritualization a appelé, ils demandent à ce qu’on leur restitue leurs cartouchières !

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE