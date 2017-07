Chroniques » Black Circle - The Distant Wind... Chronique The Distant Wind...

Enfin, ça y est, j’ai l’occasion de parler d’un de mes albums de black préféré. Enfin, je peux présenter ce coup de cœur permanent depuis maintenant 12 ans qu’est BLACK CIRCLE. Ce deuxième et dernier album date effectivement de 2005. Il est signé de la main d’un seul homme, le Suédois Strijd qui a également sorti deux, trois choses dans ses autres one man’s bands que sont PAGAN WINDS, STRIJD et SVARTR STRIJD. Moins ultimes à mes oreilles mais tout de même conseillés.



Seulement deux albums sont sortis, et je ne remercierai jamais assez leur label. Celui que je suivais le plus à l’époque et qui reste pour moi l’un des meilleurs des années 2000 : Total Holocaust Records. Il m’a fait découvrir WOODS OF INFINITY, INFINITY, MOONTOWER, IMPIOUS HAVOC, ANGANTYR et tant d’autres ! Je prenais tout ce qu’il sortait, sûr de m’y retrouver. Maintenant il est discret, et peut-être même fermé, mais la reconnaissance est toujours là.



Et je mets donc un 10/10 à The Distant Wind... Oui, je suis le seul à le penser. C’est bien pour cela que j’en parle dans ma sélection mensuelle des « classiques de Sakrifiss ». Et j’ai bien conscience que certains trouveront les compositions pauvres et répétitives, que d’autres diront que notre bonhomme n’a rien inventé et doit même beaucoup à un certain JUDAS ISCARIOT. Je sais. Je sais... Ce n’est pas faux, mais voilà, BLACK CIRCLE mérite la note maximale toute comme certaines des sorties de l’Américain que je viens de citer. C’est ultime parce que les 6 pistes de cet album de 42 minutes contiennent tout ce qui m’a fait et me fait encore adorer le black metal. Il me correspond.



Chaque piste est fidèle au black metal des années 90, avec une agressivité pure et directe qui cache subtilement une forme de fragilité, de mélancolie et d’amertume. C’est exactement ça. Comme DARKTHRONE l’avait si bien fait sur « Transilvanian Forest », on sent un vent glacé nous parcourir le dos et l'on a la chair de poule tout du long.



Les vocaux inexpressifs créent un mal-être pesant. Les breaks sont bien amenés et achève nos oreilles. Les riffs sont des attaques percutantes et à répétition. Les trémolos sont des modèles. Et surtout il y a une véritable ambiance tout du long qui nous agrippe. Cet album me parle. Il me crie même. Je le connais par cœur et j’ai toujours et encore envie de le repasser. Même la dernière piste est terrifiante alors qu’elle est ambiante. Un clavier sort quelques notes sur un bruit de vent lointain, et le chanteur sort des gémissements marquants. Une fin magique.



BLACK CIRCLE a par la suite disparu, non sans proposer un split en 2008 en compagnie de XASTHUR. Split sans grand intérêt puisqu’il n’a qu’une piste du Suédois et deux de l’Américain. BLACK CIRCLE est encoreprésenté comme actif, mais je commence à perdre espoir après toutes ces années...

2005 - Total Holocaust Records Black Metal notes Chroniqueur : 10 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

tracklist 01. Bless the Heavens with War, My Lord 02. I Beheld the Vast Eternity 03. ...and Only the Wind Wept Its Mournful Cry 04. In the Mist of the Night He Arose 05. A Last Call of a Dying God 06. The Night, Under a Cold Eternal Sky...

Durée : 41:41

parution 27 Janvier 2005

