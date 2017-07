Chroniques » Geek Daddies - Geek Daddies EP Chronique Geek Daddies EP (EP)

C'est la trêve estivale, les villes se vident, le président de la République part en vacances au Fort de Brégançon, le JT fait la une sur l'augmentation du prix du chichi sur la plage de la voile rouge de St Trop'. On achète Télé 7 Jeux et Closer plutôt que le Monde Diplomatique, on met les sujets qui fâchent sous le boisseau et pendant un mois on a l'esprit léger. Musicalement l'intendance suit, avec le tube de l'été concocté par un as du marketing (et de l'auto-tune). Il sera diffusé en boucle sur TF1 accompagné d'une danse affligeante destinée à être reprise par des troupeaux d'estivants rougeauds sur les planches des dancings itinérants ou autour des piscines des hôtels clubs.



Pour le metalleux aussi, c'est les vacances et il renonce à écouter INQUISITION ou SORDIDE au profit d'une musique plus aérée, ne serait-ce que pour ménager les fragiles oreilles de la marmaille qui s'agite à l'arrière pendant le trajet quotidien maison-plage. C'est le moment idéal pour écouter une musique légère, facile et si possible entraînante, un refrain qu'on pourra reprendre à tue tête en battant une mesure simple sur le volant pour passer le temps durant la demi-heure quotidienne de recherche de place pour se garer pas trop loin de la plage.



En bon samaritain de Thrashocore, j'ai moi aussi remisé les albums compliqués et tristes que je vous réserve pour la rentrée des classes. Aujourd'hui, je vous présente l'EP léger et joyeux d'un duo de gais lurons Portugais, GEEK DADDIES. Ils sont geek, ils sont papas, ils ne se sont pas foulés pour le nom de leur groupe. Musicalement non plus d'ailleurs. C'est du Garage Rock vaguement Punk, avec un beau gras qui fait parfois pencher la barque sur les rives du Hard Rock. En quinze petites minutes la messe est dite, à coup de chansons brèves et basiques, joyeuses et entraînantes.



Parfois, les lyrics sont minimalistes, pour coller aux chansons courtes, comme les quatre strophes de "The Gambler" ou les trois de "Chasind Daisies", mais, tels des Raymond Carver du Garage Rock, GEEK DADDIES parvient à faire passer de belles histoires en peu de mots, comme le roman d'amour improbable de "One Night Stand". Musicalement parlant, difficile de ne pas comparer le duo à leurs glorieux aînés, WHITE STRIPES et BLACK KEYS auxquels les Portugais empruntent beaucoup.



En synthèse, Geek Daddies EP est un petit bonbon acidulé et frais qu'on dégustera sans arrières pensées pendant la trêve estivale. Tout comme les aspirations de ses fondateurs et son artwork coloré et joyeux, ce n'est pas un disque qui réclame beaucoup d'engagement, exactement ce qu'il faut pour ambiancer le mois d'août.

2017 - Autoproduction Punk Rock / Garage notes Chroniqueur : 3 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Geek Daddies

Punk Rock / Garage - Portugal

écoutez The Gambler

Broken Home

Chaising daisies

Born to love

Shalala song

One night stand

Don't know, don't care

tracklist The Gambler 01:40

Broken Home 01:58

Chaising daisies 01:23

Born to love 02:04

Shalala song 01:48

One night stand 02:54

Don't know, don't care 02:27

Durée : 14:14

line up Hugo Rilho / Batterie

J Pärtel Araújo / Guitare / Chant

parution 15 Juin 2017