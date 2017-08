Chroniques » Desecresy - The Mortal Horizon Chronique The Mortal Horizon

Originaire d'Helsinki, Desecresy se forme en 2009 à l'initiative de Tommi Grönqvist (ex-Slugathor) et Jarno Nurmi (Serpent Ascending, ex-Nerlich, ex-Slugathor...). Ensemble, les deux hommes vont faire preuve d'une régularité affolante en sortant pas moins de quatre albums en seulement cinq ans. The Mortal Horizon à paraître ce mois-ci sur Xtreem Music marque cependant la fin de cette collaboration et fait ainsi de Tommi Grönqvist le seul maître à bord (même si c'était déjà un peu le cas puisqu'il est l'unique compositeur du groupe). Un changement de line-up sans aucune incidence sur l'agenda de Desecresy puisque moins de deux ans après Stoic Death, Tommi Grönqvist est déjà de retour, bien décidé à ne pas laisser cet évènement entacher la ponctualité qui le caractérise.



Ce chemin de croix qu'il mène désormais en solo le conduit une fois de plus sur les terres désolées d'un Death Metal aride et particulièrement épais inscrit dans une tradition toute finlandaise. Loin de la violence exacerbée et de toutes ces démonstrations de force faites à coup de blasts ininterrompus et de riffs exécutés à toute berzingue, Desecresy préfère depuis le début miser sur la construction d'atmosphères particulièrement sinistres et suffocantes à coup de séquences mid-tempo rampantes et de leads morbides capables de vous coller de véritables frissons (on pense souvent à la rencontre entre Bolt Thrower et l'école finlandaise). Une formule extrêmement balisée que Tommi Grönqvist applique depuis maintenant huit ans avec une rigueur qui n'a d'égale que l’extrême régularité à laquelle il publie ses albums.



Naturellement, The Mortal Horizon ne déroge pas à l'énoncé ci-dessus et s'inscrit dans la continuité des précédents travaux de Tommi Grönqvist. Desecresy fait donc du Desecresy et c'est bien là tout ce qu'on lui demande. Et pour les quelques illuminés qui s’attendaient à trouver autre chose, ces derniers sont invités à se défenestrer sans attendre. De fait, si le contenu de ce nouvel album ne surprendra personne (même ceux qui n'ont encore jamais posé leurs oreilles sur le Death Metal de Desecresy), on s'étonnera de certains choix effectués en matière de production, principalement en ce qui concerne le son de batterie (trop en avant) et plus particulièrement celui de la caisse claire pas forcément désagréable mais néanmoins un brin trop sec et claquant à mon goût. Après deux albums aux productions bien plus équilibrées offrant davantage de relief (tout en restant évidemment naturelles), Desecresy fait ici un bon en arrière sans que cela soit particulièrement bénéfique à ses compositions. D'autant qu'à cette fameuse caisse claire vient contraster une grosse caisse un poils trop synthétique et qui surtout donne un peu le sentiment de flotter. Dommage.



Mais là n'est pas le plus gros point noir de The Mortal Horizon dont le principal défaut réside finalement dans la qualité des riffs et surtout des leads qui le parsème. Dommage lorsque l’on sait qu’il s’agit de l’un des plus gros atouts de Desecresy. Mais que voulez-vous, après cinq albums parus en l’espace de huit ans seulement, il fallait bien que ce jour arrive… Comprenons-nous bien, The Mortal Horizon n’est pas le récit d’une catastrophe annoncée mais plutôt un moment d’égarement qui forcément dans une discographie relativement exemplaire (en dépit de reproches tout à fait compréhensibles concernant notamment la reformulation à outrance d’une recette particulièrement simple) fait forcément figure de déception. Les leads fantastiques capables de vous hérisser le poil qui pullulaient jusque-là sur chacun des quatre albums précédents font donc ici cruellement défaut au Death Metal de Desecresy. Et malheureusement, par une sorte de truchement insidieux, les séquences sensées rompre avec cette dynamique écrasante à l’aide d’un groove non dissimulé n’on pas non plus l’effet escompté. Le résultat, s’il n’est pas totalement déplaisant (l’ensemble reste tout de même de bonne facture), à néanmoins bien plus de difficulté à convaincre quand on sait de quoi est capable Desecresy. Tommi Grönqvist s’empêtre ici dans une musique sans véritable saveur, certes toujours bien exécutée entre Death crasseux et Doom rampant mais qui cette fois-ci peine à séduire sur la durée (une durée d’ailleurs relativement courte puisque l’album ne dure que trente-trois minutes).



Difficile après quatre albums de qualité de trouver sur The Mortal Horizon de quoi s’extasier. Tommi Grönqvist, seule tête pensante derrière Desecresy, paierait-il finalement d’une quelconque manière sa rupture avec Jarno Nurmi ? Pas si sur. En ce qui me concerne je penche davantage pour un problème d’inspiration entachée par une activité menée en continue depuis 2010 et la sortie du très bon Arches Of Entropy. Pour que ce faux-pas ne soit pas une fatalité, il n’y a plus qu’à espérer que Tommi Grönqvist prenne conscience des quelques (gros) défauts qui jonchent ce dernier album et prenne les dispositions qui s’imposent à commencer par prendre le temps de faire les choses sans se précipiter. Car comme le disait quelqu’un de très éclairé dont j’ai oublié le nom : "il ne faut pas confondre vitesse et précipitation". Sur ces bonnes paroles, je vous invite quand même à vous pencher sur les très bons disques précédents qui eux, recèlent de leads à vous donner la chair de poule.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2017 - Xtreem Music Death Metal notes Chroniqueur : 6.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Desecresy

Death Metal - Finlande

nouveaute A paraître le 14 Août 2017

écoutez Amidst

Percussive Necromancy

tracklist 01. Amidst (03:59) 02. Horizon Blazing (02:17) 03. Percussive Necromancy (04:21) 04. Excavation (04:25) 05. Concealed Depths (04:34) 06. Atrophoid (02:41) 07. Telekinetic Ignition (02:57) 08. Perpetual Waves (03:34) 09. Approaching Infinity (04:41)

Durée : 33:29

line up Tommi Grönqvist / Chant, Guitare, Basse, Batterie

Essayez plutôt Waco Jesus

Sex Drugs & Deathmetal

2009 - Waco Productions Atomic Aggressor

Sights Of Suffering

2014 - Hells Headbangers Morbid Angel

Blessed Are The Sick

1991 - Earache Records Lie In Ruins

Swallowed By The Void

2009 - Spikefarm Records Behemoth

Evangelia Heretika (DVD)

2010 - Nuclear Blast