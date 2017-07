Chroniques » Förgjord - Uhripuu Chronique Uhripuu

FÖRGJORD... De vieux souvenirs, puisque du groupe finlandais je n’avais que la compilation Henkeen ja vereen sortie en 2006, avant même le premier album, qui lui date de 2008 et du second, de 2012. 11 ans séparent donc les deux seules galettes que je connais et je commence à regretter de ne pas avoir creusé plus tôt parce que ce nouvel essai est particulièrement goûteux.



Le trio, qui n’a vu comme changement dans ses rangs que le départ du batteur remplacé par celui de PHLEGEIN (bonne pioche), ne fait pas une musique typée finlandaise, même si les mélodies peuvent avoir une part importante. Ou alors pas celle qu’on a l’habitude de citer. Au lieu de SARGEIST, HORNA ou SATANIC WARMASTER, la ressemblance se porte plus vers BLOOD RED FOG. C’est à dire une musique black est à la fois directe et destructrice, mais avec des accès d’originalité subits. S’il faut faire la comparaison avec un groupe plus connu, allons-y pour NACHTMYSTIUM, mais moins progressif, plutôt dans leur période avant Assassins : Black Meddle Pt.I.



Car sans devenir prétentieux, à aucun moment, FÖRGJORD fait preuve d’une assurance qui ouvre toutes les portes des Ténèbres. Des soli qu’on n’attend pas, des vocaux plus clamés qui viennent jeter des frissons dans le dos, un intermède inimaginable avec une voix rassurante collée sur des cris d’agonie en fond... On trouve ainsi une multitude de petits plaisirs. Mais je le répète parce que c’est important, ces éléments ne prennent pas toute la place et se calquent juste comme il faut sur la noirceur ambiante. Ecouté distraitement, c’est l’agressivité qui ressort, un son raw et des instruments capricieux. Certains titres misent même tout sur la destruction de cervelle, comme « Tie, Totuus Ja Kuolema » et ses airs punk fracassé. Le défouloir !!!



Le mélange donne un album très riche mais humble. Il n’en jette pas à la figure, mais sait rendre accro. Donne envie d’y revenir et de redécouvrir ses détails. L’intérêt de cet album est alors tout simplement de trouver des idées originales tout en évitant que le plaisir auditif en pâtisse. Certaines formations essaie un peu n’importe quoi sans faire mouche, ce n’est pas le cas sur Uhripuu ! L’équilibre est idéal pour ceux qui préfèrent la qualité discrète. Et pour clore ce (petit) bijou, c’est une reprise très symbolique qui nous attend : « Joutsenlaulu », titre du célèbre en son pays groupe de rock : YÖ. Une balade retravaillée pour coller à notre univers sombre et sale. Les guitares grésillent, les vocaux sont dégoulinants, il y a une ambiance terriblement maladive, qui montre que ces Finlandais ont aussi le talent pour tirer encore plus la mélancolie vers l’obscurité, comme WOODS OF INFINITY avait su le faire avec « Walking in the Air ».









