Coucou les revoilou! Neuf mois après la sortie de NYTHIS sont fiers e vous présenter leur dernier né, Dis. Le groupe a comme d'habitude été plutôt discret, envoyant des faire-part à quelques happy few. Etant quant à moi présent aux côtés des parents depuis leurs débuts, je me dois de vous parler du petit nouveau.



Vous, fidèles lecteurs de THRASHOCORE, n'avez pas oublié qu'il manquait à la première itération du gang le jus qui fait les bons disques de Black Metal. Le groupe se fourvoyait dans un cocktail de plusieurs styles, desservi par une production approximative. Pour leur second rejeton, la gestation a permis au trio de corriger la copie. Dis se distingue de son aîné par un mixage plus net, cinq nouvelles compos franchement Black Metal et un artwork figuratif et fidèle au genre revendiqué par le combo.



le point fort de Dis. C'est même encore plus flagrant car le vocaliste Nikk Bragg a amélioré son interprétation en créant une sorte de dialogue très théâtral entre ses différents avatars. Nikk Bragg est capable de varier les intonations avec brio. Dans chacun des cinq morceaux, il alterne screaming démoniaque, changrowl noueux, chant clair plaintif et cris bestiaux. Les voix se chevauchent et se répondent, laissant imaginer un effrayant échange entre plusieurs protagonistes cornus et sulfureux. Côté instrus en revanche, c'est assez barbant et prévisible. Les guitares de Mike Winchell se contentant du minimum syndical en mode un morceau = un riff et des progressions harmoniques qui suivent les intonations du chanteur. La batterie n'est pas beaucoup plus intéressante alternant tapis de double et jeu haché.



