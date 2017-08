Chroniques » Sanguine Pluit - There Is A Goddess In The Forest Chronique There Is A Goddess In The Forest

"Bienvenue à la séance de sophrologie du Docteur rivax. Avant de commencer, je vais vous demander d'aller sur le lecteur mis gracieusement à votre disposition par Thrashocore, sélectionnez "Nature Rising", la première piste de There Is A Goddess In The Forest, le disque de SANGUINE PLUIT qui va accompagner notre voyage aujourd'hui. A présent, vous pouvez fermer les yeux et faire le vide dans votre tête. Imaginez que vous êtes une éponge, la musique vous traverse, elle s'immisce en vous, elle vous nourrit. Ressentez le battement de la batterie, mettez le à l'unisson du battement de votre cœur. Acceptez cette respiration rauque et humide, mettez là à l'unisson de votre propre souffle. Les murs de votre chambre s'effacent peu à peu. Vous êtes dans une forêt dense et brumeuse. Oui, celle-là même qui illustre l'album de SANGUINE PLUIT. Vous frissonnez un peu, alors vous serrez les bras autour de votre torse. Vous réalisez que vous êtes uniquement vêtu(e) d'une jupette en peau de bête. Vous commencez à marcher dans la forêt. Vous ressentez le sol sous vos pieds nus : les épines de pins, la mousse souple, les branches mortes crissantes. Vous ne faites qu'un avec la forêt et la musique est votre sang. Vous oubliez tout le reste..."



Une batterie étouffée alternant mid tempo et tapis de double pédale, une guitare lointaine au riffing plus lancinant qu'une rage de dents, des nappes de claviers entêtantes avec des accords étirés pendant des siècles. Enfin, en guise de chant, un souffle de bête profond et inquiétant. La production est crue, crade à souhait, ajoutant encore un peu de brume à la musique. La recette est sensiblement identique d'un morceau à l'autre et les rares éclairs de saturation qui viennent déchirer le brouillard seront vécus comme une agression qu'on espère fugace. Car oui, on est bien à macérer dans le jus épais et collant de SANGUINE PLUIT. On perd ses repères, on oublie le temps qui passe.



Pour entrer à fonds dans l'univers de SANGUINE PLUIT, il faut laisser aux compos le temps de s'immiscer dans votre cortex et faire le vide autour de vous. C'est important. C'est une création qui demande à l'auditeur un peu d'engagement. Vous pourriez passer à côté de ses charmes en l'écoutant dans des conditions non optimales. Mais inversement, si vous vous donnez la peine d'éteindre le PC, de chausser le casque en fermant les yeux, de faire le vide et de vous laisser porter, le voyage pourrait vous plaire. SANGUINE PLUIT est un one-man-band italien a été fondé en 2008 par un mystérieux avatar baptisé Polus. A ce jour, Polus a écrit, composé et réalisé tout seul trois EP et un split. There Is A Goddess In The Forest est son premier album long. Très long même, avec ses 72 minutes de souffrance. L'artiste revendique un Raw Black Metal Ambient : une musique atmosphérique et inquiétante avec un mixage cru, brut de fonderie.



Voici un projet étrange, spécial, hors des modes, unique en son genre. Sa longueur pourrait être son talon d'Achille, c'est sans doutes ce qu'en diront ses détracteurs. Pour ma part, j'y vois un atout de plus : There Is A Goddess In The Forest est un album dans lequel il faut se noyer.

