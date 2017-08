Chroniques » Teitanblood - Purging Tongues Chronique Purging Tongues (EP)

Woven Black Arteries paru en 2012, un an après celui qui nous intéresse aujourd'hui. Mais en plein exercice de rédaction, je me suis rendu compte qu'il était inutile que je m'emmerde à le faire puisque le deuxième titre qui le compose ("Sanctified Dysecdysis") a déjà été largement abordé dans le cadre de la chronique d'



Bref, pas d'histoire de face A ou B ici puisque ce EP 12" est constitué d'un seul et unique morceau de plus de quinze minutes. C'est d'ailleurs à partir de celui-ci que Teitanblood va commencer à étirer ses compositions. Si quelques titres flirtaient déjà avec la dizaine de minutes sur Seven Chalices ("The Abomination Of Desolation", "The Origin of Death"), cela deviendra beaucoup plus courant par la suite.



Mais si la longueur de ce titre vous effraie, attendez un petit peu d'avoir posé vos oreilles sur ce monstre. Alors que les cordes se tendent, les trompettes résonnent et les tambours grondent, une voix rauque se fait entendre. Tel un prophète de l'apocalypse, celui dont ne sait rien si ce n'est qu'il parle espagnol, se lance alors dans la lecture d'un long texte évoquant la fin du monde et de inhumanité et l'arrivée de l'antéchrist. Tout un programme que Teitanblood va s'appliquer à mettre en musique dès la fin de cette longue introduction. Passé une courte mise en place sur fond de riffs sournois, de leads démoniaques et de voix infernales (entre 1:30 et 2:10), le duo va alors déchaîner les enfers. Une déferlante où vont venir s'entrechoquer des riffs rugueux marqué par le sceau de Satan, des blasts chaotiques et aliénants, une basse ultra saturée et, ce qui à chaque fois fait toute la différence, un enchevêtrement de voix possédées absolument malfaisantes qui transpirent la haine et le blasphème. Cette punition va durer plusieurs minutes avant que Teitanblood ne se décide à ralentir la cadence au profit de notre oiseau de malheur qui va alors reprendre la lecture de son texte sur fond de voix divines et lointaines que l'on imagine désorientées et apeurées (de 6:14 à 7:12). Ce court entracte derrière nous, les Espagnols vont reprendre du service le temps d'une dernière attaque éclair. Pendant plus d'une minutes, Teitanblood va annihiler tout espoir d'en sortir indemne avant d'entamer à partir de 8:34 une longue et répétitive descente aux portes de l'Enfer au rythme des paroles du sombre prophète qui conclura les toutes dernières minutes de "Purging Tongues" seul avec ses mots.



2011 - Norma Evangelium Diaboli Black / Death Metal notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : (1) 4/5 Webzines : -

Black / Death Metal - Espagne

tracklist 01. Purging Tongues (15:37)

Durée : 15:37

line up NSK / Chant, Guitare, Basse

J / Batterie

parution 21 Décembre 2011

thrashothèque 1 personne possède cet album

