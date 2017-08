Chroniques » Wintersun - The Forest Seasons Chronique The Forest Seasons

5 ans plus tard, la suite. Et là c’est une toute autre histoire. J’ai jeté mes espoirs en WINTERSUN depuis, je n’ai pas compté les mois, et j’avais même tiré un petit trait assez fin sur l’existence même des Finlandais. Non, je n’ai pas appris à aimer Time I, je n’ai pas eu l’envie de replonger dedans. Bon, j’avais tout de même cette petite curiosité d’écouter ce qu’allait offrir le Time II, mais sans plus. Et finalement ce n’est pas Time II qui arrive ! Il paraissait pourtant que les titres étaient prêts. On se souvient qu’en 2012 la bande à Jari affirmait que c’était Nuclear Blast qui avait décidé de diviser un album trop long en deux parties et qu’il allait donc falloir attendre un peu avant d’avoir les titres absents. Eh bah les plans ont changé. Problème de ventes ? En tous cas on se souvient très bien qu’en début d’année 2017 WINTERSUN a dû faire appel à un crowdfunding polémique pour s’offrir son studio, le Wintersun Headquarters. 200.000 euros promis en deux jours pour un objectif fixé à l’origine à 150.000 euros. Comme quoi il y a des fans de TVANGESTE...



Et ce n’est pas un The Forest Seasons qui sort en juillet 2017, album concept tournant autour de... la forêt... et des... saisons ! Ah bah comme l titre l’indique alors ! 4 pistes bien entendu, du printemps à l’hiver. Et des morceaux fleuves dont la moyenne est de 13 minutes. Oui, ce sont de véritables épopées qui ont été composées, avec des sous-parties pour les première et troisième pistes. Pardon ? C’est un concept déjà fait ? Oui, bon, c’est vrai, on se souvient entre autres de NARGAROTH, mais c’est toujours intéressant d’avoir un groupe qui tente de créer autour d’une thématique cohérente et logique...



Musicalement, WINTERSUN propose à nouveau un mélange bien maîtrisé et parfois improbable sur le papier entre diverses influences. Ne me testez pas à un blind test, je pourrais vous sortir des âneries impossibles selon le passage que vous me feriez écouter. Ne serait-ce que sur « Awaken from the Dark Slumber (Spring) », je me vois déjà vous proposer : « Rhapsody ! C’est RHAPSODY hein, cette voix aigüe, ce côté power et épique ! ». Un autre passage et « c’est sûr, c’est DIMMU BORGIR ! La suite de Abrahadabra ? 7 ans qu’on l’attendait hein, le black metal de film d’aventure, avec des effets spéciaux partout ! ». Ailleurs : « MOONSORROW ! Les instruments, les ambiances, c’est ça hein !!! Rahahha, je le savais ! ». Non, c’est bel et bien WINTERSUN, mais c’est WINTERSUN par moments. Même si ce sont ces passages qui restent en tête et qui se démarquent, ils ne sont pas représentatifs de l’ensemble, et on peut même retrouver des parties bien plus agressives qui renvoient au premier album. Dynamique, enjoué, endiablé même, l’album sait être rentre-dedans et on se laisse facilement emporter par les ambiances survoltées qui sont équilibrées par de longs passages au clavier, très rêveurs. Par contre j'émets quelques doutes concernant le dernier morceau qui a une trop longue partie douce chantée clairement qui me rappelle de mauvais titres de HELLOWEEN...



Chroniqueur : 7 / 10

