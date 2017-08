Chroniques » Snjór - Les fleurs maladives Chronique Les fleurs maladives (Démo)





Cette introduction ne sert pas à grand-chose, si ce n’est pouvoir présenter SNJÓR, nouveau venu dans notre scène, groupe français malgré son patronyme qui signifie « Neige ». Choix de nom trompeur, et peut-être plus vraiment d’actualité puisque c’est non seulement dans la langue de Molière mais avec un thème bien français, que le Stéphanois revient. Le titre d’album : Les fleurs maladives. Une référence à... Une référence à... Allez, un effort, c’est facile hein ! Baudelaire bien entendu. Tu avais de toutes façons déjà compris en regardant la pochette hein ! Le doute n’était pas permis, c’est au grand homme qu’est rendu un hommage. La première piste est d’ailleurs une introduction au monde du poète, avec la lecture complète de « Au lecteur ». Juste quelques accords à la guitare accompagnent une voix qui déclame.



Sauf qu’à la place de « lecteur » à la fin, c’est « auditeur » qui est lu, petit arrangement pour nous, et c’est bien le nom qui a été choisi pour ce titre : « A l’auditeur »...



Les paroles sont également issues de textes de Baudelaire sur l’ensemble des titres. « L’ennemi », « Une charogne », « Spleen LXXVI », « Elévation », « Le soleil », « Un cabaret folâtre ». Bien entendu, ce n’est pas la première fois qu’un groupe de black s’intéresse à notre bonhomme, et pour beaucoup c’est « Spleen » de PESTE NOIRE qui revient en tête, pour d’autres « Spleen Black Metal » de NOCTURNAL DEPRESSION. Mais même les étrangers s’y sont frottés, comme DOOMINHATED et son « Flowers of Evil » de 2004. Le monde du poète maudit colle aussi à notre univers sombre et désabusé...



Alors, musicalement, que nous offre SNJÓR ? Beaucoup d’ambiances déchirées. Les guitares grésillent, prennent bien les oreilles, et deviennent plus aigües par moment pour des soli efficaces. Ils tournent parfois un peu trop en boucle, mais rien de méchant. Même si les morceaux sont courts, avec 3 minutes en moyenne, eils ne sont pas linéaires. Le rythme change, passant de grosses martelations à des passages plus lents et lourds. C’est étrange mais c’est comme un regard. J’ai l’impression d’être observé avec insistance par un regard accusateur et sévère, mais celui-ci devient parfois fatigué et vide, plus inquiétant du coup. C’est assez fort sur « Le soleil » et « L’ennemi ». Sur ce dernier il y a même une voix claire qui fait le break. Un chant et une éclaircie à mille lieues du reste du morceau. Bonne idée, mais le timbre n’est pas juste, et même si c’est volontaire, les oreilles ont tendance à refuser de le laisser entrer...



Smais en général les vocaux sont agressifs, avec une trainée rauque comme si elle venait du death metal. Il fallait oser utiliser ce timbre pour du Baudelaire, et ça passe sans encombre, sans doute parce que le chanteur n’essaie pas de phraser comme on lit de la poésie. Il a vraiment réussi à transformer le texte en chant pour titre BM. Ah, et gros point positif pour le début de « Spleen LXXVI » et une voix qui nous (dé)gueule très rapidement « J’ai plus de souvenirs que si j’avais 1000 ans !!!!!! ».



Cette demo est vraiment honnête, même si bien entendu il y a des aspects encore perfectibles, un côté amateur qui persiste encore, mais Oh ! c’est une démo hein ! Sinon, j’accroche moins à « Une charogne », un titre moins excité, plus doom, et... vu que je suis pas fan de ce style, je ne m’y retrouve pas.



Je trouve en tous cas que cette formation prend des risques. Elle se fout de faire du beau, mais tente de reproduire sa vision des écrits de son maître. C’est très respectable, et surtout bien unique. Si vous êtes intéressé, il reste quelques copies.



01. A l'auditeur 02. L'ennemi 03. Une charogne 04. Spleen LXXV 05. Elévation 06. Le soleil 07. Un cabaret folâtre

Durée : 19:45

