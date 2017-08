Chroniques » Venomous Maximus - No Warning Chronique No Warning





La solution aura mis un peu plus de temps à arriver que les années précédentes, mais la voilà. Certes choisi un peu à défaut, No Warning n'en reste pas moins fiévreux, puissant et rafraîchissant au point de le conseiller à quiconque recherchant ce genre de bonheur. Dorez-vous la pilule, la bande de Gregg Higgins se charge de tout ! Il faut dire que, malgré le titre de ce dernier longue-durée, on avait déjà été prévenu du talent des Ricains par deux œuvres, Beg upon the Light et plus particulièrement l'époustouflant



Par chance, ces nouvelles quarante-deux minutes renouent avec cela. Vindicatif, évoquant aussi bien l'épopée vécue à dos de canasson qu'un occultisme vicieux et sensuel, No Warning, une fois passé son introduction eighties nous faisant croire qu'on a mis un single de David Hasselhoff dans le lecteur par erreur, enclenche la vitesse maximale en terme de sensation avec « Spellbound », titre chevauchant tout ce qui fait le charme de Venomous Maximus. Hiha ! Clairement, on tient là un groupe sûr de lui et de ce qu'il fait, ne changeant sa formule que lors de quelques incartades acoustiques, dont l'une frôle la perfection (« All of My Dreams », parfaite pour les adieux près d'un feu de bois). Une constance qui profite majoritairement au disque, au point de faire croire qu'on a emménagé chez le Roi Midas lors des premières lancées. « Pray for Me », le morceau-titre, « Return of the Witch » et ses backing vocals furieux (« Witch ! », « Witch ! ») ou encore la lead simplement belle du final « Sea of Sleep »... Les Ricains n'ont pas brûlé entièrement avec l'incandescent



Aucune mauvaise surprise à l'écoute de No Warning donc. Venomous Maximus capitalise sur ses acquis pour le meilleur, même si, après avoir tant chaviré lors des deux essais précédents, quelques manques se font sentir. En dépit de la haute tenue de l'ensemble, pas de « Dark Waves » ou « Path of Doom » à l'horizon, de morceau définitif faisant passer l'album à un stade supérieur. On se surprend même à rouler des yeux durant un « Endless » un peu trop mièvre, exercice que les Texans pratiquent de leur excellente manière habituelle (il en faut, pour me faire apprécier un tant soit peu un titre instrumental type « sortez les briquets » dans un album de metal) mais faisant attendre plus enivrant et trouble de la part de cette étrange bête qu'ils forment ensemble.



