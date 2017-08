Chroniques » Skognatt - Landscape of Ice Chronique Landscape of Ice (Démo)

Un ciel d'hiver, une rangée de sapins poudrés de givre, un sol couvert de neige, un cadrage bizarre, des tonalités uniformes. Une photo poétique dont le climat désuet m'évoque les films de Wes Anderson (et tout particulièrement The Grand Budapest Hotel). Elle est vraiment jolie, cette illustration. C'est elle qui m'a donné envie d'écouter Landscape Of Ice. C'est la première production de SKOGNATT, one-man-band de Black Metal Atmosphérique allemand né en 2016. Deux titres, deux ambiances, dix minutes. Dix minutes c'est peu et pourtant l'artiste parvient à y faire passer beaucoup de choses, sans pour autant brusquer l'auditoire, tout en douceur, comme une descente en luge sur la pente ennéigée de l'artwork.



Si je devais résumer le disque en une phrase : c'est de la musique qui fait voyager. Non pas qu'il propose des sonorités exotiques, ni qu'il utilise des instruments folkloriques ou du chant mongol, mais le bonhomme crée des ambiances qui donnent une impression de glissement, de mouvement. Niveau instruments, c'est l'enfance de l'art : une batterie, de la guitare, un clavier, des voix et beaucoup d'arrangements par-dessus. Mais pas des arrangements envahissants qui fassent basculer le disque dans quelque chose de plus Electro. Des arrangements respectueux, voila.



Les deux morceaux ont beau reposer sur la même base, ils offrent chacun une expérience particulière. "Winter Nights" est construit sur l'opposition entre des instru planantes (plans de guitare acoustiques, nappes de claviers, superbe intro à l'orgue), une rythmique et un chant abrasifs. "Landscape Of Ice" est plus symétrique, le chant toujours aussi nasillard (il m'évoque la voix de Gollum dans les films de Peter Jackson) adopte un rythme de croisière pour conter une histoire qui se pose naturellement sur une compo toujours aussi richement pourvue en nappes de claviers, une batterie mid-tempo et une guitare plus discrète qui se réveille pour un joli petit solo acoustique en forme de transition. Ce deuxième morceau est moins surprenant que "Winter Night" mais il lui offre un agréable pendant, on a l'impression de regarder le vent pousser la neige sur la taïga.



Voila, c'est déjà fini, la petite parenthèse enchantée s'est refermée. Suite à cette démo, l'artiste a publié Stargazer, un EP toujours aussi atmosphérique mais beaucoup moins Black Metal et, dernièrement, "Eternal Frost", un single qui renoue avec le son de la démo. J'attends la suite avec impatience.

