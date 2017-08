Chroniques » Nokturnal Mortum - Verity Chronique Verity

NOKTURNAL MORTUM est décevant. Enfin, j’ai lu aussi beaucoup de commentaires flatteurs, mais j’ai aussi lu que ce Verity décevait. C’est possible, je ne sais pas. La déception n’est pas vraiment un marqueur objectif. Déjà une déception ne peut que suivre un espoir. Et ça c’est plus le problème de l’auditeur que du groupe si ces espoirs sont trahis. Il se peut donc que ces déçus se soient montés le chou terriblement trop fortement depuis 2009. Une éternité effectivement. 8 années qui ont permis aux fans de se faire des idées, de même faire la suite de



Avec 12 pistes et 75 minutes de jeu, cet album se révèle une mine de sons et de plaisirs variés. Moins que l’album précédent ? Oui, ou plutôt de manière moins flagrante, ça c’est sûr. Il avait mis le paquet celui-là ! Entre ses côtés progressifs, des vocaux clairs, des éléments folks carrément dansant, on entrait dans un monde d’exagérations contrôlé. Ce n’était pas too much, mais jouait vraiment avec les limites de l’illumination. Encore un peu et on était aveuglé. C’est bien ce qui faisait son excellence, avec en plus l’originalité et l’évolution par rapport à son prédécesseur : Weltanschauung, qui avait lui même réussi à se démarquer par rapport à Nechrist. Et c’est peut-être ça aussi qui a déplu à certains, c’est peut-être bien la première fois que NOKTURNAL MORTUM n’avance pas. Il est resté sur ses acquis et se montre même plus timide. Il n’offre plus aucune surprise et ne se réinvente pas une énième fois.



Mais sincèrement, est-ce un problème ? Non, et de moins en moins au fil des écoutes et au fur et à mesure que l’on a compris que cet album permettait de peaufiner le monde de nos Ukrainiens. Les compositions ont été travaillées pour garder à la fois l’esprit NOKTURNAL MORTUM mais aussi pour rester plus discrètes, et quelque part matures. C’est progressivement qu’elles viennent s’immiscer dans notre esprit. La formule fonctionne, du black metal aggressif mais réhaussé de nombreuses ambiances épiques, atmosphériques, pagan. Des instruments folk traditionnels viennent cotoyer des claviers raisonnables. Côtés instruments, il y a effectivement du choix, avec du violoncelle, de la bandoura, du dulcimer, de la sopilka. Plein d’instruments qui ne te disent rien donc, et qui viennent pour beaucoup d’Ukraine. Ce qui donne des airs de TEMNOZOR, MOONSORROW ou encore KRODA selon les passages rappelle aussi férocement DUB BUK lorsque des sons électroniques s’en mêlent. Mais un DUB BUK moins foufou, je rappelle que ce nouvel album est véritablement moins aventurier que KOMU VNYZ (« Lyre ») est réussie, et donne envie de s’intéresser à ces maîtres du gothic ukrainien.



2017 - Oriana Music Black Metal Epic / Folk notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : (1) 8/10 Webzines : (4) 6.83/10

plus d'infos sur Nokturnal Mortum

Black Metal Epic / Folk - Ukraine

écoutez Wolfish Berries

tracklist 01. I'll Meet You in Ancient Darkness (Intro) 02. Molfa 03. With Chort in My Bosom 04. Spruce Elder 05. Song of the Snowstorm 06. Wolfish Berries 07. In the Boat with Fools 08. Wild Weregild 09. Lyre (Komu Vnyz cover) 10. Black Honey 11. Night of the Gods 12. Where Do the Wreaths Float Down the River? (Outro)

Durée : 74:14

parution 8 Mai 2017

thrashothèque 1 personne possède cet album

voir aussi Nokturnal Mortum

The Voice Of Steel

2009 - No Colours Records Nokturnal Mortum

Marble Moon (EP)

1997 - SMS Factory