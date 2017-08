Chroniques » Contorsion - United Zombie Nation (U.z.N) Chronique United Zombie Nation (U.z.N)

On va parler de Thrash avec la troisième galette que le groupe suisse CONTORSION a sorti en mai dernier. Le méfait des Helvètes s'appelle U.z.N, ce qui signifie United zombie Nation. Entre ce titre sans détour et l'artwork représentant le groupe isolé dans un univers apocalyptique où ils ont dû se défendre contre une horde de zombies qui gisent à présent à leurs pieds avec leurs guitares pour seule arme, j'ai cru avoir affaire à une énième itération sur le thème des zombies. Notez, j'ai bien aimé les films de Romero, mais je trouve qu'entre les jeux vidéos, les bd, les films et les séries télé, on bouffe du zombie à toutes les sauces et que le sujet peine à se renouveler. Car le pitch est toujours le même : l'humanité est contaminée par un virus et n'a plus qu'une obsession, bouffer les rares survivants qui risquent à tout moment de devenir des zombies à leur tour.

Je me voyais donc partir dans un concept album geek avec histoires de zombies, coups de guitare, sang, larmes etc. J'ai bien vite mesuré l'ampleur de mon erreur en lisant les lyrics de U.z.N. Le disque aborde en effet des thèmes bien plus rationnels et terre à terre comme la dépendance aux écrans sur "The Plague Of Virtuality", la virtualisation du monde sur "U.Z.N", l'info sur "Gone Too Far", etc. En synthèse, ce qui vient à l'esprit à la lecture des lyrics plutôt bien troussés de CONTORSION, c'est que "L'homme est un loup pour l'homme". Et tout comme le groupe semble le laisser entendre, les histoires de zombies pourraient être une façon imagée de dénoncer les maux de notre siècle. Une masse d'ignorants manipulés et quelques résistants isolés qui pensent détenir la vérité. N'allez pas non plus vous faire des noeuds au cerveau, le disque de CONTORSION est avant tout du Thrash jouissif et pète nuque, pas un cours magistral au Collège de France!



L'opus a l'avantage d'être aussi efficace écouté au casque qu'en live. Chacune des douze pistes propose une série de riffs tranchants comme un rasoir, une batterie martiale et une rythmique qui occupe tout l'espace, sauf quand la lead prend son envol à l'occasion de soli de compétition. La recette n'a rien d'original, mais les Suisses ne font pas mentir l'adage selon lequel "c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs soupes". U.z.N est vraiment un disque jouissif. Le riff martial de "U.z.N" est parfait pour les circle pit tandis que ceux de "The Lying Breed", "Unconditional Hate", "Inside the Blaze" et du monstrueux "Isolation" seront le prétexte idéal pour se péter la nuque seul ou en bande. Enfin, que vous soyez dans le métro, dans votre salon ou dans le pit, je vous mets au défi de ne pas vous lancer dans une session de air guitar sur les soli jouissifs qui parsèment généreusement la galette (sur "End Of Days" et "Human Killing Machine" par exemple). Oui, il y a du niveau au manche à cordes.



On n'en attend pas moins de la part d'un gang actif depuis 2004 et déjà auteur de deux autres albums, tous auto-produits. La seule ombre au tableau, c'est le chant et l'accentuation parfois caricaturale. Bizarrement, ce n'est pas gênant sur toutes les pistes et je dirais même que sur la plupart des chansons, l'accent (ou plutôt l'absence d'accent) de Marc Torretti permet de bien comprendre toutes les paroles. Il n'y a guère que sur "Human Killing Machine" et "Butchers Of Evil" que le chanteur prend une intonation de grosse brutasse donnant aux morceaux une sonorité très bas du front. On pourra également déplorer une sonorité évoquant parfois METALLICA, dont les cinq Suisse revendiquent d'ailleurs l'influence. Cela dit, si l'on devait clouer au pilori tous les groupes de Thrash qui font penser à METALLICA, on manquerait sans doutes de clous!



U.z.N n'est pas le disque qui réinventera le Thrash, mais entre ses lyrics inventifs, son chant rentre dedans, ses compos entraînantes et son énorme son, ce disque réunit tous les ingrédients qu'on aime retrouver dans un disque de Thrash Oldschool, et comble du bonheur, il n'y a aucune ballade!

