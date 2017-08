Chroniques » Bloody Rabbeat - Use Your Head Chronique Use Your Head (EP)

Recette de Boody Rabbeat à la Charentaise

Pour réussir à tous les coups ce plat bien relevé, vous devez prendre une demi-huitaine de metalheads plutôt velus. Choisissez les impérativement dans l'AOC Charente, et de préférence dans l'IGP Montguyon. Vous adoucirez l'effet brut des quatre gars en leur adjoignant une Violette. Prévoyez des tapis de double pédale, des riffs syncopés, une basse pachydermique et une growleuse qui avoine la pouliche (ce qui n'est pas donné à tout le monde, alors soyez vigilant au moment du choix). Pour corser l'effet du growl féminin, vous pouvez saupoudrer avec parcimonie de growl masculin. Je vous recommande de commencer par un test sur une seule chanson. Vous pouvez, inviter pour l'occasion un intervenant extérieur, comme par exemple Ricky Myers de SUFFOCATION ("Just Like a Sequoia"). Vous pouvez éventuellement ajouter un arpège ("The Human Inside") et pourquoi pas quelques instruments classiques! Ce n'est pas essentiel, mais vous donnerez à votre plat un petit côté baroque qui pourrait éveiller la curiosité ("Anna Zimmerman" et "Rise"). Evitez les soli dans chaque morceau, vous faites du Deathcore et la branlette de manche en folie ne fait pas partie du cahier des charges. Toutefois, si vous vous sentez inspiré, le lead guitar peut se permettre une petite envolée solitaire sur une piste ("Rise").



Soyez vigilant au moment de mélanger vos ingrédients. Vous ne voudriez pas foirer votre recette à cause d'une préparation bâclée. Confiez donc le job à des professionnels. Certes, ça vous coûtera plus cher, mais le résultat sera bien meilleurs. Vous pouvez par exemple réaliser votre projet au Conkrete Studio et le faire produire par Mobo. Une fois que tout est en place, mettez tous les potards dans le rouge et envoyez la sauce.



Pendant la cuisson, accordez quelques minutes à l'emballage. Certains clients s'en foutent mais d'autres estimeront qu'un bel emballage est la promesse d'un contenu à l'avenant. Réfléchissez bien et choisissez un artwork qui vous représente et raconte un bout d'histoire. Vous pouvez ensuite confier la réalisation à un pro. Comme pour l'étape studio, ce n'est pas indispensable, mais le résultat vaut en général l'investissement que vous lui consentez. Vu ce que vous m'avez dit de votre univers, je pense qu'une création de Jeff Grimal serait parfaite pour imager votre disque.



Un dernier conseil : comme il s'agit d'une première, ne soyez pas trop gourmand. Contentez-vous d’appâter le chaland avec un EP quatre titres. S'il en redemande, c'est gagné, vous pourrez reprendre les mêmes ingrédients en rallongeant la sauce pour un album complet. Croyez-en ma longue expérience, en réussissant le galop d'essai, vous mettez toutes les chances de votre côté pour la suite de votre carrière.

