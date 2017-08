Chroniques » Expulsion - Nightmare Future Chronique Nightmare Future (EP)

Les quatre vétérans qui forment Expulsion en sont à leur première galette sous ce nom, mais ils n'ont pas vraiment à faire leurs preuves pour autant. Avec des membres de Exhumed et Repulsion, pointures du grind et du death, des CV qui regorgent de noms alléchants et un ô combien habile jeu de lettres pour former le nom de ce nouveau projet, leur autorité semble déjà bien assise. Reste à voir si ce Nightmare Future est à la hauteur de leur réputation.



Avec sept titres dont un seul dépasse les deux minutes trente, pas de temps à perdre, et Expulsion n'en a pas l'intention (ça rime). Après une introduction de basse bien lourdingue, la guerre commence et ne s'arrêtera pas avant la fin de l'EP. Entre la déferlante mortelle de 'Total Human Genocide', le tranchant quasi-death de 'Altar Of Slaughter' et 'Mask Of Fear' ou les galopantes et franchement thrashy 'Nightmare Future' et 'Funeral Bells', les amateurs de riffs bien sentis sur couche de grindcore old-school trouveront leur compte sans même vraiment se donner la peine de creuser. Une couche de lignes mélodiques – si l'on peut dire – et de courts et incisifs solos chaotiques à la Slayer par là-dessus, et c'est bien simple : chaque titre donne plus envie de se péter les cervicales que le précédent. La voix, entre death et thrash, à base de growls graisseux et de cris plus aigus, ajoute à la sauvagerie ambiante à merveille.

L'EP est servi par un son massif, avec guitares saturées à souhait, batterie dont on ressent le martelage méthodique jusque dans la moëlle épinière et basse épaisse et dégoulinante qui soutient le tout. L'introduction de 'Mask Of Fear' devrait suffire à vous en convaincre. L'ensemble aurait peut-être gagné à être encore un peu plus crade, et sembler plus "sorti du garage", mais c'est vraiment pinailler : il n'y a pas grand-chose à reprocher à ce premier jet. Rien n'est inventé ni révolutionné ici, mais si vous cherchez la définition du mot "efficace" dans le dictionnaire, vous devriez trouver Expulsion quelque part pas loin.



Nightmare Future, en plus d'être à la hauteur de la réputation de ses musiciens, est à la hauteur de sa pochette : en moins d'un quart d'heure, il vous fera fondre le visage à grandes radiations, et matraquera le reste à la batte à clous, dans un épais brouillard nucléaire. Paf.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2017 - Relapse Records 90's Grindcore / Death / Thrash notes Chroniqueur : 4.25 / 5 Lecteurs : - Webzines : (4) 3.58/5

plus d'infos sur Expulsion

90's Grindcore / Death / Thrash - Etats-Unis

tracklist 01. Total Human Genocide (02:11) 02. Altar Of Slaughter (01:44) 03. Mask Of Fear (01:17) 04. Nightmare Future (02:42) 05. Funeral Bells (02:10) 06. Compulsions (01:32) 07. Comatose (02:24)

Durée : 00:13:59

thrashothèque 1 personne possède cet album