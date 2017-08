Chroniques » The World I Knew - Fuck a 9-5 Chronique Fuck a 9-5 (EP)

Pardon. Désolé. En clip ça avait l'air cool, mais en disque ça rend moins bien.Je suis sûr que en live ils doivent être pas mal, mais à moins que vous soyez de passage à Cincinnati, il y a peu de chances pour que vous assistiez à un set de THE WORLD I KNEW (TWIK), quintet de Rapcore formé en 2014 et dont Fuck a 9-5 est le premier disque.



TWIK revendique l'invention d'un nouveau sous-genre de Metal, le TrapMetal. Il s'agit de la fusion du Metalcore avec du Rap Moderne et du Hip-Hop. Vous pouvez considérer leur musique comme un sous-genre du Rapcore ou tout simplement comme du Rapcore. Le concept étant bien résumée dans le terme Rapcore, je préfère m'en tenir à ça.



La muse de TWIK s'est malheureusement plus exprimée dans la définition de sa musique que dans sa réalisation car mis à part le chant de son frontman Wesley Merritt, le reste de la formation ne semble pas avoir beaucoup de jus dans le poireau. Le MC - Hurleur est puissant, il alterne vraiment bien chant rap et screaming. Malheureusement, l'intendance ne suit pas. Le reste du groupe n'est pas à la hauteur et livre une prestation manquant cruellement d'énergie. J'aurais dû m'en douter, parce que c'était déjà mon ressenti sur la vidéo. Je trouve le contraste particulièrement frappant sur "Chains" où le chant rien moins qu'enragé cohabite avec un rythmique mollassonne et ennuyeuse, sans parler de l'intro au Bontempi totalement has been. C'est heureusement beaucoup mieux sur "Fuck a 9-5", où l'on entre de suite dans le vif du sujet avec un riff saccadé plus mordant et un chant toujours aussi badass. Malheureusement, c'est cette fois-ci la batterie qui manque de punch, tandis que la guitare lead, mixée très bas, est à peine audible derrière la rythmique et le chant. Mixé comme un live, "Part Of Growing Up" souffre des mêmes défauts que les deux autres morceaux, mais là pas de doutes, c'est bien la production et le mixage qui sont pourris.



En synthèse, regardez le clip de "Fuck a 9-5", il est sympa. Et allez voir TWIK en concert si vous êtes dans le coin. Le disque n'est pas franchement raté mais il souffre de deux handicaps : une prod faiblarde et un line-up déséquilibré.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE