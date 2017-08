Chroniques » Infinity - Hybris Chronique Hybris

Un jeudi matin comme les autres à la Sakrifiss Black Metal Academy.



Sakrifiss : « Bon, Malaifiss, Orifiss, Gaêlmonfiss... tout le monde est présent, on y va. Aujourd’hui dans votre cours d’expression chroniqueuse, vous allez essayer de me parler du nouvel album d’INFINITY, Hybris.



_ Oh non, mais INFINITY tout le monde s’en tape ! Personne connaît !



_ Si tu n’aimes le black metal qu’en surface, que tu te contentes de WATAIN, MGLA, INQUISITION, peut-être. Mais dans ce cas-là, tu t’es trompé d’école. On ne juge pas un groupe en fonction de sa prétendue popularité.



_ Ouais mais bon, ça fait 20 ans que le groupe existe, il en est à son sixième album, et pourtant peu en parlent.



_ Et bien c’est notre travail, c’est notre rôle de contribuer à faire connaître des groupes, qui le méritent ou pas d’ailleurs.



_ Surtout que ces Hollandais ils butent !

_ Ils tuent !

_ C’est de la kalash.



_ On se calme, on se calme. On n’oublie pas deux règles : d’abord adopter un vocabulaire qui correspond à l’ambiance de la musique qu’on chronique. Est-ce que « kalash » est un mot qui correspond à l’univers du groupe ? Non. Ensuite ne jamais lancer des commentaires sans précisions. Oui, le groupe bute, tue, mais comment ?



_ Comment ça comment ?



_ Eh bah, un groupe peut « tuer » de différentes manières. Est-ce qu’il tue par des coups de poignards, par un rasoir dans les veines, par une mitraillette, par noyade ?



_ Il tue peu à peu dans les flammes de l’enfer !

_ Mais c’est complètement con de dire ça pour de la musique !



_ Pas tant que ça ! C’est très parlant pour le lecteur. Tu entends déjà des notes grâce à ce genre d’informations. Tu poses également l’ambiance.



_ Donc il faut dire que Hybris ouvre la porte des Enfers et nous invite à danser avec des démons farceurs ?



_ Si c’est ce que tu ressens à l’écoute de ces pistes, oui ! Mais attention, ne t’en satisfais pas.



_ Comment ça ?



_ Explique tout de même ce qui te fait dire ça.



_ Mon imagination débordante !?



_ Oui... enfin plutôt des éléments qui ont trait à la musique. Le rythme, les instruments, les vocaux... Qu’est-ce qui te fait dire que cet album vient des Ténèbres ?



_ Ah non, moi je suis pas d’accord avec le mot « Ténèbres ». Il donne l’impression qu’on plonge dans l’obscurité, et pourtant Hybris est très coloré, rouge sang, rouge flammes !



_ Continue !



_ Bah ouais, c’est infernal, mais comme il a dit c’est dansant. Enfin, le rythme est soutenu, la tension baisse jamais, on dirait un peu du DARK FUNERAL !

_ Ah ah ah, la comparaison de kéké ! DARK FUFU !

_ Je t’emmerde hein, ça y ressemble quand même hein !



_ C’est vrai que les comparaisons sont toujours dangereuses, et glissantes, aprce qu’elles ne peuvent être faites qu’avec des groupes que vous connaissez bien, et vous aurez toujours un lecteur pour vous dire que « ça ne vaut pas DARK FUNERAL », que « c’est 10 fois mieux que DARK FUNERAL », que « pour comparer avec DARK FUNERAL tu n’as pas dû écouter grand chose jusqu’à maintenant », ou alors que « plus que DARK FUNERAL, cet album est proche de XXXXX ».



_ Mais moi, je trouve que faire des parallèles ça donne déjà une idée de ce qu’on va trouver dans l’album.



_ Alors n’hésite pas. Mais précise quand tu le peux. Tu dirais quoi alors pour différencier DARK FUNERAL et INFINITY ?



_ INFINITY est moins systématique, moins prévisible... On trouve moins le schéma couplet – refrain.

_ Et puis il y a d’autres apports aussi chez ces gugusses.



_ Eh ! On a dit de faire gaffe au vocabulaire ! La musique d’INFINITY te fait penser à des gugusses ?



_ Des gugusses avec des couilles comme des pastèques !

_ Des gugusses avec des barbes de bikers.



_ OK, pour l’info sur les barbes, c’est vrai que ça, ça montre bien les personnages, Des bonnes barbes qui font bien matures. Bikers, c’est un peu limite.



_ Nan, moi je trouve qu’avec le rythme, ils sont comme à moto sur les flammes qui font des vagues. Un truc de ouf.



_ Mouais. Bon, je te laisse libre de choisir tes mots, mais vraiment, attention ! Mais revenons aux particularités du groupe. Autre chose le sépare de la référence que vous avez faite ?



_ Ouais, ce groupe est heavy.

_ Trop. Ça sonne comme IRON MAIDEN !

_ Des guitares qui font du solo !



_ Oh là, du calme. Vous partez dans le n’importe quoi là. Vous parlez de tout l’album ?



_ Nan, mais par moments.

_ Enfin surtout sur « At the Crossroads ».



_ Et donc vous sautez sur un titre, et encore ! sur le passage seulement d’un titre pour faire croire que tout l’album contient du heavy, et est influencé par MAIDEN. Faites gaffe, c’est comme ça qu’on se retrouve avec des gars persuadé que TAAKE est un groupe qui utilise du banjo continuellement.



_ Bah...



_ Et si ! On a tous vu des chroniques qui disaient que « le banjo dans TAAKE, ça faisait trop bizarre. » Sans préciser que c’était sur une seule piste.



_ Ouais, enfin les gens ils écoutent l’album et ils s’en rendent compte hein.



_ Si tu écris pour des gens qui ont l’album, pourquoi pas, mais ton travail c’est aussi d’être précis. Certains vont avoir envie d’écouter l’album suite à ce que tu racontes !



_ Ça veut dire qu’il faut raconter tout ce qu’il se passe dans l’album ?



_ Si ça te semble important, oui. Si le fait que ce morceau plus heavy te semble meilleur que les autres et que tu aurais aimé que tout ressemble à ça, hésite pas ! Au contraire, si tu trouves que c’est raté et qu’il faut oublier ce titre, hésite pas non plus !



_ Et sinon je peux dire que l’intro est un instrumental qui fait 3 minutes mais qui est en fait comme un titre normal mais sans vocaux.



_ Si tu le dis plus proprement oui, mais tu trouves que c’est important ?



_ Bah ouais, parce que ça veut dire que pour le groupe dès l’introduction, ça bastonne. Pas d’intro au piano, ou toute douce, ou pas de petite mise en bouche gentille. Direct dans la face !



_ Bien, c’est pas mal, ça ! Et sinon, qu’est-ce que vous pourriez rajouter ?



_ La durée ! 52 minutes. Mais ça passe vite.

_ Le line-up ! Deux gugusses barbus qui se partagent tous les instruments !

_ Et on pourrait mettre des blagues vu que c’est pour chroniquer sur Thrashocore.



_ Oui, enfin bon, être optimiste c’est bien, mais méfiez-vous hein, il se peut que vous soyez recrutés plutôt sur Horns Up ou un autre webzine !



_ Moi j’aimerais bien, il y a ZSK !

_ T’es barré toi ! Il paraît qu’il faut passer une nuit avec le gars de 2guys1tv pour être accepté ! Et que quand il te parle de rondelles, c’est pas à des CD qu’il pense !



_ Ça va ? On peut passer à autre chose ?



_ C’est pas fini là ?



_ Maintenant que vous avez compris la matière il va falloir l’écrire votre chronique de Hybris... Alors vous prenez une nouvelle page. C’est bon ? Et vous avez 30 minutes, à compter de ... maintenant !

2017 - New Era Productions Black Metal notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Infinity

Black Metal - Pays-Bas

tracklist 01. Arousing the Sleeping Serpent [Intro] 02. Destroy the Human Within 03. Wrath of the Djinn 04. The Fall [Prelude] 05. Hybris 06. At the Crossroads 07. Oracle of the Dead 08. The Mountain of Oath 09. Prometheus Unbound 10. LCF

Durée : 52:09

parution 16 Juin 2017

thrashothèque 1 personne possède cet album

