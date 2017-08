Chroniques » Sepulchral - Back From The Dead Chronique Back From The Dead (Compil.)

Durant les années 90 la région Nord-Pas de Calais (devenue aujourd’hui les Hauts de France) fut probablement une des plus fertiles et des plus qualitatives en matière de Metal extrême, car outre les intouchables LOUDBLAST, SUP et son autre entité SUPURATION, nombre de formations à cette époque se mirent également en branle sans toutefois continuer dans la durée. Car si PUTRID OFFAL est revenu brillamment aux affaires d’autres n’ont jamais vraiment percé comme NOCTURNAL FEARS ou ont totalement disparues comme KRHOMADEATH, DAGON et quelques autres, toutes en tout cas figuraient sur la mythique compilation « Obscurus Per Obscurium » sortie en 1992 qui réunissait le meilleur des groupes du cru local. Parmi ces noms qui évoqueront sans doute quelquechose aux vieux briscards on trouvait aussi SEPULCHRAL qui après deux démos et un Split au tout début de cette décennie s’éclipsa dans la plus grande discrétion, pour mieux revenir un quart de siècle plus tard.



En effet après une très longue absence, le combo reformé autour de son bassiste et batteur d’origine (et agrémenté d’un nouveau chanteur/guitariste) a décidé de relancer la machine en exhumant trois vieux titres de leurs débuts (tirés de « Internal Decomposition » de 1991), en y ajoutant des nouvelles paroles, en modifiant légèrement leur structure, et en réenregistrant le tout de façon live lors d’une répétition en octobre 2016 (qui sera la future démo « Rehearsal Of The Living Dead »), ce qui leur donne ce côté brut et primaire que l’on trouvait initialement chez lui. Vingt-cinq ans après ses débuts la formule musicale n’a pas évoluée d’un iota, on est toujours en présence d’un Death Metal crade et minimaliste à la fois gras et lourd, où les blasts simples s’enchaînent sur des parties remuantes et d’autres passages plus lourds et presque Doom. Bref le son et le style du trio sont à l’image de la pochette de cette compil, sombre et rudimentaire, où l’on retrouve pratiquement l’intégralité de ce qu’ils ont fait entre leur passé et leur présent. Cela commence avec les trois fameux morceaux originels de la seconde démo sortie par le groupe (la première étant « On The Burial Ground » sortie en 1990), les trois suivants de la fameuse sortie de l’année d’après qui réunissait le meilleur du cru local, et donc le dernier tiers qui regroupe ce qui a été fait depuis leur reformation récente. Cependant il y’a quand même un inédit, celui-ci s’intitule « Vampirus Spectrum », et bien qu’ayant été mis en boîte l’an dernier en même temps que les autres lors de ce fameux enregistrement à l’arrache il s’avère qu’on est ici en présence d’un inédit. Cependant il ne faut pas s’attendre à du changement car celui-ci reprend les mêmes bases et codes que ces prédécesseurs (qui n’a pas évolué d’un iota malgré les années), en enchaînant entre des ambiances lentes et désespérées et d’autres plus explosives où ça tabasse frontalement sans se poser de questions, où se greffent ici et là un peu de mid-tempo bienvenue permettant à l’ensemble d’être plus dense malgré son écriture bas du front, et qui s’annonce prometteur pour l’avenir si une suite devait voir le jour.



Avec cette sortie où le titre est clin d’œil à OBITUARY les Nordistes montrent qu’ils sont bel et bien vivants et décidés à proposer de la nouveauté prochainement, c’est tout ce que l’on espère et l’on compte bien entendre enfin ce premier album qui se sera fait tant désirer. En attendant cela cette exhumation de vieilleries est une excellente idée qui permet à toute une nouvelle génération de découvrir l’œuvre de ces pionniers bien décidés désormais à saisir leur chance, et qui fera office de bouche-trou en attendant quelquechose de plus récent et de conséquent.

2017 - Great Dane Records
Death Minimaliste
notes
Chroniqueur : 4 / 5

tracklist 01. Putrefying Mass 02. Internal Decomposition 03. Disembowlement Of The Dead 04. Vampirus Spectrum 05. Putrefying Mass 06. Disembowlement Of The Dead 07. Personal Suffering 08. Rigor Mortis 09. Putrefying Mass 10. Internal Decomposition

Durée : 44 minutes

line up Veneficus Antropophagus / Chant – Guitare

Vampires Spectral / Basse

Cadaver Sanguisugus / Batterie

parution 10 Février 2017