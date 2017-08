Chroniques » Make Them Suffer - Worlds Apart Chronique Worlds Apart

Make Them Suffer est un plaisir coupable pour moi, depuis leur premier album Neverbloom, et surtout le très bon Old Souls. Leur mélange de metalcore-deathcore avec des claviers éthérés et une voix féminine aurait dû me rebuter selon toute logique, mais fonctionnait au contraire très bien, apportant au genre un souffle nouveau.

Seulement, voilà : la nouvelle chanteuse et claviériste est bien plus mise en avant, ainsi que le côté pop de leur musique. Et c'est la goutte d'eau qui met le feu aux poudres. La pochette criarde annonce la couleur : l'ensemble sera bien rose et propret.



Les choses se gâtent dès la toute première piste, 'The First Movement'. Couche de claviers permanente en fond sonore, refrain mièvre au possible avec une voix tellement recalée qu'on se croirait sur NRJ... La sept cordes et ses riffs pourtant pas mauvais semble complétement décalée, toute son efficacité effacée par le ton général de la chanson. Et il vaut mieux s'accrocher, toute la première moitié de l'album va dans ce sens. Chaque titre a son break sympathique, ses riffs plutôt efficaces, et son duo refrain-claviers qui bouffent tout le reste.

Il faut attendre 'Vortex' pour que le côté metalcore l'emporte enfin, et que la pop repasse au second plan. 'Power Overwhelming' et 'Midnight Run' en imposent un peu plus avec leurs riffs entraînants, et 'Dead Plains' avec son aura de rage contenue. Dommage que 'Save Yourself' clôture l'album sur une note négative, voire insupportable avec son final où voix parlée et chant féminin se superposent dans un fouillis qui me fait appuyer sur "stop" avant la fin à chaque écoute.

Les interludes d'ambiances électro à la fin de 'Power Overwhelming', au début de 'Dead Plains' et sur 'Contact' sont à mentionner également : absolument pas nécessaires, ils allongent l'ensemble inutilement alors que l'on voudrait au contraire profiter de cette deuxième partie de l'album un peu plus énervée. Le tout est servi par un son très propre, très moderne, qui sent un peu trop le numérique à mon goût et qui pourrait mettre plus en valeur la basse et la puissance de la guitare.



Pas grand-chose à dire de plus sur cet album dont j'attendais beaucoup et qui se révèle plutôt décevant. Tout le potentiel puissant et énergique de Make Them Suffer se retrouve écrasé sous sa nouvelle direction pop. En espérant que cette tendance ne soit que passagère.

2017 - Rise Records Ex-deathcore à tendance pop notes Chroniqueur : 3 / 10 Lecteurs : (1) 3.5/10 Webzines : (4) 8.25/10

plus d'infos sur Make Them Suffer

Ex-deathcore à tendance pop - Australie

nouveaute A paraître le 28 Juillet 2017

écoutez Fireworks

vidéos Fireworks

Make Them Suffer

Extrait de "Worlds Apart"

tracklist 01. The First Movement (04:45) 02. Uncharted (04:53) 03. Grinding Teeth (03:45) 04. Vortex (Interdimensional Hindering Inexplicable Euphoria) (03:56) 05. Fireworks (04:39) 06. Contact (01:48) 07. Power Overwhelming (05:13) 08. Midnight Run (02:47) 09. Dead Plains (04:14) 10. Save Yourself (04:43)

Durée : 00:40:42

line up Christopher Arias-Real / Basse

Tim Madden / Batterie

Nick McLernon / Guitare

Sean Harmanis / Chant

Craig Buckingham / Guitare