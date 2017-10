Chroniques » Unfragment - Les Courbures de l'Ame Chronique Les Courbures de l'Ame

Il est rare que je prenne en charge une autoproduction. Une faible productivité de ma part risquant de faire louper le coche de la promo aux groupe explique en partie ce choix, mais n’oublions pas aussi une flemme intersidérale. Cependant, la qualité de ce que j’ai entendu d’Unfragment lorsqu’ils nous ont sollicité pour s’occuper de leur 4e album « Les Courbures de l’Ame » a suffit à me convaincre d’y accorder une écoute plus approfondie en Aout… que je soumet à votre jugement critique en Octobre (flemme intersidérale, tout ça). Unfragment existe depuis 2000 et est originaire de Roussay, dans la charmante région des Pays de la Loire, et les musiciens semblent avoir une vision très claire du style qu’ils souhaitent faire : du Death Metal pur jus, puisant son inspiration aussi bien du côté de Göteborg que de Stockholm.



Sur presque 50 minutes se déroulent une douzaine de compositions, après un titre instrumental de grande qualité (« l’Aube du Destin ») et très élégant. J’ai évoqué plus haut les premières racines stylistiques du groupe, mails cela reste réducteur tant le groupe joue avec les styles, sonnant au choix Oriental (« Sous le voile, mon Orient », l’apaisante et Orphaned Land-like « La valse des âmes »), tantôt carrément hard rock (« Karmageddon », « Des planches et des cordes ») ou rock / sensuel (la lascive « Les courbes de ma dame »). Ne stigmatisons pas les ‎Roussayais en les associant à des étiquettes étranges, le groupe sait aussi bien évidemment envoyer la poudre (« Colère Noire », « Tout le sang versé », la presque Black « La promesse »). Quand on sait que Kevin Paradis (qui a joué dans Benighted) est le batteur de session de l’album, ça pose le cadre d’entrée.



Vous aurez sans doute remarqué que la pochette est chatoyante et plus originale que nos habituelles têtes de mort / photos de cimetières (clichéééééééé) : le groupe a en effet adjoint à une musique dense et complexe (pas loin d’une heure) un artwork chiadé et très graphique, qui fait presque bande dessinée de prime abord. Regardez leurs vidéos Youtube où l’artwork défile durant l’écoute des morceaux, on se croirait au festival d’Angoulême. Le livret, dont le groupe m’a fait l’honneur de me fournir, comprend l’intégralité des paroles qui vous l’aurez constaté à la lecture des titres, sont en Français. J’en vois d’ici hausser un sourcil (ou trois), mais on s’habitue bien vite au growl (pas hyper puissant je dois dire) de Fabien le vocaliste, et bravo à eux de faire dans l’originalité sur ce point, cela restant une prise de risque. Par contre, je ne suis pas fan du tout du chant féminin sur « Sous le voile, mon Orient », qui n’est pas maîtrisé du tout (mes excuses à la demoiselle qui chante).



Au fil des écoutes, il ressort de ces « Blessures de l’âme » une variété de styles rafraîchissante, et un groupe qui maîtrise bien son sujet, aussi bien techniquement que conceptuellement. Le chant en Français est un atout supplémentaire, et je ne vous refais pas une passe sur l’artwork. Merci donc Unfragment, grâce à vous j’ai passé de bons moments musicaux et je situe dans quelle région de France se situe Roussay désormais, mon prochain Trivial Pursuit se passera sous de meilleurs auspices.

