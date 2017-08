Chroniques » Falaise - My Endless Immensity Chronique My Endless Immensity

My Endless Immensity via le sous-label d’Aeternitas Tenebrarum Musicae Fundamentum (ou comment réviser ses déclinaisons de latin), A Sad Sadness Song, écurie plutôt focalisée dans ce style post-black me laissant perplexe (Lascar, Ygfan ou An Autumn for Crippled Children entre autres). Tentons.



N’attendez pas que Falaise révolutionne le genre, le groupe d’Ombrie comme une pléiade d’autres formations, reprend ces mêmes ingrédients, à savoir du black metal atmosphérique à tendance dépressive couplé à du post-rock (et du léger shoegaze). A une différence près, et pas des moindres, Falaise sait composer et faire frissonner (Ghost Bath, suis mon regard). Plus de 50 minutes au menu de My Endless Immensity et cela sans aucun réel moment de flottement. Outre le format condensé des titres (une moyenne de 5 minutes), les structures et diversités de riffs en font même un « grower » pour ma part. Des riffs dans lesquels je retrouve parfois l’aura et les émotions de mon vénéré Woods Of Desolation (toujours en hibernation), production « lo-fi » et mixage approximatif porté par un chant hurlé typé « dépressif » en fond. Des hurlements déchirés qui associés aux mélodies poignantes sont redoutables. En plus de la bonne entrée en matière « You Towards Me » (très catchy), l’enchaînement « Dreariness », « The Abyss » et « Sweltering City » demeure une exposition parfaite de cette efficience.



A l’instar de ses références, on retrouve les aspects lumineux et aériens typiques du post-rock (tremoli montant en puissance avec effet « delay »). Des références un peu trop calquées mais évitant l’odieux « copier-coller » et assumées par le groupe (la reprise d’Amesoeurs « Les ruches malades »), je pense « A Veil Of Stars » (Caspian ?) à écouter allonger dans l’herbe pour finalement muter vers un black plus virulent. Falaise arrive à trouver le juste équilibre, la musique des Italiens ne tombe pas dans le mièvre ou la surenchère. Mêmes les interludes instrumentaux (« Crimson Clouds » et le spatial « Pristine Universe ») ne font pas « bouche trou ». Petit bémol malgré tout sur le clavier (en mode piano notamment), dispensable à mon humble avis, les couches de guitares étant suffisantes. Des blocs de riffs intenses répétitifs (influencés par leurs voisins suisses de Darkspace et Paysage d’Hiver) que l’on aurait aimés peut-être plus présents. Des détails et des touches personnelles qui devraient selon moi s’affûter dans la suite de parcours de Falaise.



2017 - A Sad Sadness Song Post-Black notes Chroniqueur : 7.5 / 10 Lecteurs : (1) 6/10 Webzines : -

plus d'infos sur Falaise

Post-Black - Italie

nouveaute A paraître le 9 Septembre 2017

écoutez You Towards Me

Dreariness

The Abyss

Sweltering City

tracklist 01. Nightgaze (03:20) 02. The Embrace of Water (06:50) 03. You Towards Me (06:03) 04. Crimson Clouds (02:41) 05. Dreariness (03:44) 06. The Abyss (05:33) 07. Sweltering City (04:42) 08. Pristine Universe (04:15) 09. A Veil of Stars (10:35) 10. Les ruches malades (Amesoeurs cover) (04:24)

Durée : 52:07

line up Lorenzo Pompili / Guitare, Basse

Matteo Guarnello / Chant, Claviers, Batterie

voir aussi Falaise

As Time Goes By (Rééd.)

2015 - Aeternitas Tenebrarum Musicae Fundamentum