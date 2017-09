Chroniques » Pizza Tramp - Blowing Chunks Chronique Blowing Chunks

Ce qui est bien avec le Metal, c'est qu'il y a de la musique pour toutes les occasions. Pour quand on est triste, pour quand on est gai, pour quand on veut se booster, pour quand on veut s'endormir, pour draguer, pour baiser, pour bosser.... aujourd'hui, je vous présente PIZZA TRAMP, mon défouloir du moment pour quand j'ai envie de faire le vide et de passer à autre chose. C'est du Crossover qui ne se prend pas la tête, avec une bonne grosse dose de Punk mal élevé dedans (pléonasme, me direz-vous), des délires potaches, des chansons courtes. Au niveau des passerelles, on pense très fort à MUNICIPAL WAISTE et IRON REAGAN.



Fondé en 2014, PIZZA TRAMP est un power trio gallois qui dégaine des albums au rythme soutenu d'un nouveau méfait par semestre. Dans la plus pure tradition DIY, le trio enregistre ses compos en live et dans un temps record, histoire de ne pas dépenser tout leur pécule dans l'affaire. Le gang trouve donc bon de préciser en note liminaire de sa dernière production : "Our forth EP, recorded in a couple of hours live like usual. So if you think you've heard a mistake, it's because you did".



Sorti en novembre 2016, Blowing Chunk c'est d'abord cet artwork qui claque. Pour vos petites esgourdes, la messe est dite en dix neuf petites minutes, pour quatorze morceaux dépassant rarement les quatre vingt dix secondes. Une idée, un riff, trois couplets écrits à l'arrache, des thèmes variés, allant de la grosse déconne ("Pizza Slut") à des sujets de société pris sous l'angle de la grosse déconne ("CCTV", "Town clown") en passant par les chansons méta, toujours bienvenues ("Choruses are for cunts", "Politicks"). Il y a donc à boire et à manger sur cette galette et elle est bien moins indigeste que celle représentée sur l'artwork. Musicalement, c'est du basique qui tient la route, avec une sonorité naturelle qui fait le charme de ce genre de productions (vous savez, avec une batterie qui sonne comme une vraie batterie en peaux), un rythme nerveux à souhait, une basse grasse, une guitare incisive et des compos bien entendu essentiellement destinées à supporter le texte et faire mosher le pit.



Avec un rythme aussi soutenu, on pourrait craindre que les disques, se ressemblent pas mal. C'est bien sûr un peu le cas mais vous avez bien compris que PIZZA TRAMP n'est pas fait pour réfléchir ou faire une étude comparative des mérites respectifs de chaque opus, c'est vraiment de la grosse déconne pour se retourner la tête ou se la vider.

