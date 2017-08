Chroniques » Ostots - Ezer ezaren araztasuna Chronique Ezer ezaren araztasuna



Non, rassure-toi, je suis dans une période de rattrapage d’albums et dès la rentrée, tu auras droit à ces groupes un peu moins bons, voire carrément dégueulasses. Mais là, il va falloir te retenir encore un peu et savourer la nouvelle offrande d’OSTOTS. L’année dernière j’avais fait exploser mes compteurs en mettant 9/10 à Ezer Ezaren Araztasuna est là, avec à nouveau aux manettes un seul homme, ou presque. IA s’occupe des guitares, de la basse et des vocaux, et bien entendu de tout ce qui concerne la composition. Mais il laisse toujours la batterie à un autre comparse. Et cette fois-ci il a changé : ill s’agit de Kaos Polaris, connu (ou pas) pour avoir joué avec HIBORTH ou encore NEMESIS OCCULTA.



Pas de changement par contre du côté du label. C’est à nouveau Altare Production. Aaaah, ce label est vraiment en passe de devenir ma nouvelle valeur sûre depuis qu’il sort du BLACK CILICE, CANDELABRUM, RAVENMOON SANCTUARY ou INTHYFLESH... Et d’ailleurs on a l’impression avec ces nouvelles compositions, qu’OSTOTS joue de plus en plus la musique de son écurie. Alors qu’on entendait de nombreuses éclaircies sur le premier album, un Heriotzaren bidezidorrak qui sentait le CELESTIA, le NAE’BLIS, le black avec une touche de rêve, eh bien la noirceur s’est imposée et a pris plus de place. Cette fois encore, on tombe d’un cran dans l’obscurité. C’est comme si la formation s’était encore un peu plus enfoncé dans la caverne. Il s’éloigne de l’entrée et devient plus crasseux et plus raw, mais il voit encore la clarté extérieure.



Du coup, les mélodies sont encore là, mais elles sont un peu plus discrètes. Du coup, les claviers aussi sont encore là, mais ne font plus penser qu’à une couverture fantomatique. Du black metal direct et sombre mais avec encore cette fine lumière, cette légère caresse d’un vent qui s’infiltre... Et c’est gagnant. Enfin, sauf si on était fan du premier album et qu’on attendait un retour aux sources.



2017 - Altare Productions Raw Black Metal Mélancolique notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

Raw Black Metal Mélancolique - Espagne

tracklist 01. Gaueko pizti 02. Ezer ezaren araztasuna 03. Ahaztutako haizeak 04. Herio agertu egin da 05. Zeru nunetako zaindaria 06. Gainbehera

Durée : 38:55

parution 8 Avril 2017

