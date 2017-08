Chroniques » Nervosa - Victim of Yourself Chronique Victim of Yourself



Faisons un peu d'histoire, et revenons dans cette époque faste et furieuse que sont les années 80. Alors que la Nouvelle Vague de Métal Hurlant Anglais est en pleine expansion, ça ne suffit pas à certains gusses, galvanisés par du Punk et cette envie de « toujours plus ». Et, peu à peu, s'est imposé le Thrash Metal, genre extrême par excellence, mêlant la hargne colérique du Punk à la rigueur implacable de ce genre musical nommé selon un matériau qui ne rompt jamais. Et c'est bien ça qui posait problème avec la morale : le Thrash, ça défonce et ça dénonce.

Aujourd'hui, les groupes revivals s'inspirant des grands tels que le Big 4,

Non, le Brésil est un vivier de groupes de Thrash. Ne tournons pas autour du pot.

Eh bien parce que c'est un trio féminin.



Et se pose cette question : est-ce que ce groupe qui gagne en popularité doit-il cette renommé grandissante par cette originalité, ou est-ce que sa musique se défend bien et promet une belle carrière ?

Avant de parler musique, il faut voir une chose : le groupe ne capitalise pas sur le « vagina business ». Pas de chichi, ni de tenues provocantes ou faites pour aguicher, les musiciennes sont là pour faire du Thrash pur jus – un titre comme « Into Mosh Pit » prouve qu'elles veulent qu'on se bouge les miches. Donc, ignorons directement cette question qui n'en est pas une : ça manque de filles dans le milieu, ça fait du bien d'en voir certaines qui s'y présente avec plaisir et détermination !



Ainsi, je pose mes oreilles sur ce premier album.



Suite à une intro qui met une ambiance, vient ce premier morceau aux riffs et aux breaks efficaces. S'instaure la voix, agressive sans hurler, de la chanteuse, qui n'est pas sans m'évoquer la voix de

Mais se pose un premier problème : en sept minutes, on a du calme et de l'énervé, qu'est-ce qu'on va avoir ensuite sur 12 morceaux, d'autant que « Twisted Values » semble avoir du mal à conclure et aurait pu se terminer une bonne minute avant la fin ?



Eh bien ce premier morceau suffit a se faire un avis sur l'ensemble : c'est un tantinet longuet, ça a du mal à conclure, et on aurait pu réduire ça à quelques morceaux choisis, un peu comme Distillator qui alternait un bon morceau avec un autre plutôt moyen.

Fin de la chronique, c'est tout pour moi !



Allez, soyons un poil plus précis. Le disque est séparé en deux moments : côté A avec les six premiers titres, côté B avec les derniers. Schématiquement, le A traîne la patte et le B envoie un peu plus.

Dans cette première partie, c'est simple : outre « Justice Be Done » avec son solo pressant et sa rythmique carrée, le reste tourne rapidement en rond, la faute à une sur-utilisation de riffs tampons après le premier couplet. Le pire étant « Wake Up and Fight », morceau étrangement mid-tempo entièrement composé de ce genre de mélodies que je trouve rébarbatives. Mais on aura aussi un bémol à émettre pour « Envious » : instrumentalement bien fichue, elle place la basse en avant, pour finalement tout faire retomber derrière. On aura un petit sursaut avec le départ de « Nasty Injury », qui prouve que le trio sait faire des instants headbangings de qualité, avant que ça ne retombe à nouveau, non par volonté d'écriture, mais par manque d'inspiration. Je suis un peu dur, mais quand on utilise à foison des mélodies tampons, à un moment je m'interroge.



Ce va-et-vient sera légèrement atténué dans la seconde partie. On sent clairement que NERVOSA ne manque pas d'envie de bien faire : globalement, on perçoit ce souci de proposer des riffs efficaces, dans le pur charcutage du Thrash d'antan. On notera ainsi quelques titres sympa comme tout, tel que « Morbid Courage », sans doute mon favori de la galette. Taillé pour le pit, il donne envie de botter des culs. Entre la batterie et sa double pédale ainsi que le riff employé, on se sent galvanisé, plein d'une énergie nouvelle. Un morceau qui, pour moi, frôle un sans-faute dans son écriture étant donné le style employé. Efficace sans tomber dans la facilité : on en veut plus des comme ça !

Ça tombe bien, parce qu' « Into Moshpit » parvient à nous garder réveillé, ainsi que « Deep Misery », morceau qui me permettra de souligner une nouvelle fois les capacités vocales de la chanteuse : hargneuse et propre à la fois, un sacré taff est fait de côté-là et c'est très appréciable !

Malheureusement, le reste de cette partie reste dans le classicisme : « Death ! » a un solo qui tombe comme un cheveu sur la soupe, « Victim of Yourself » explose avant de revenir au rythme de croisière auquel l'album nous a habitué. Le dernier semble être un délire contestataire, ça fout le bordel mais bon, rien à ajouter.



Outre une écriture qui pioche dans quelques facilités, et qui évoque beaucoup de groupes de Thrash ou de Crossover, on retrouve souvent des instants tampons trop présents, voire des titres tampons assez oubliables. Gardons toutefois à l'esprit que ce disque est un premier essai : ce n'est ni un tir en touche, ni une glorieuse réussite, mais un départ prometteur pour un groupe qui a envie de proposer un Thrash direct. Reste à voir si leur style parviendra à gagner en maturité et en audace pour proposer ce facteur X qui rendra NERVOSA culte.

Side A

01. Intro (02:57) 02. Twisted Values (05:18) 03. Justice Be Done (03:49) 04. Wake Up and Fight (03:40) 05. Nasty Injury (05:27) 06. Envious (04:35) Side B

07. Morbid Courage (03:33) 08. Death (03:51) 09. Into Moshpit (03:43) 10. Deep Misery (02:06) 11. Victim of Yourself (04:10) 12. Urânio em Nós (02:07)

Durée : 45:16

