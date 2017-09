Chroniques » Sanguine Eagle - Individuation Chronique Individuation (Démo)

Et dire qu'il aura fallu une énième réédition de ce court format – dépassant néanmoins les 40 minutes – pour enfin me pencher sur ce groupe. Certes je ne suis plus autant au fait concernant l'actualité et les sorties, histoire de ne pas me faire faucher en plein vol par la lassitude, mais quand même ! Rien que le nom des deux structures ayant édité cette réalisation aurait dû faire « tilt » : House of First Light (cercle basé à Brooklyn) et Psychic Violence Records. Itou s’agissant du line-up puisque vous retrouvez Lam (Vorde, Winds of Gladsheimr ou encore Imperial Trumpet) et W (Yellow Eyes, Ustalost, Imperial Trumpet...). Ces éléments, sur papier, ont de quoi attiser la curiosité et ne laissent augurer que du bon. Fait qui, une fois la cassette acquise et l'écoute de Individuation lancée, sera aisément confirmé. « Mieux vaut tard... »





Car Sanguine Eagle fait partie de ces groupes ayant le don de développer des ambiances prenantes sans user d’artifices et d'effets à outrance. Un choix cristallisant parfaitement le propos de la formation et qui fait la force de cette demo. L'aspect atavique est mis en relief par une production brute et raw à souhait ainsi que l'utilisation de samples et d'un harmonium, donnant davantage de cachet et d'aura à l'ensemble – tout en évitant de sombrer dans le kitsch. La tempête primordiale souffle sans discontinuer sur un paysage froid et dévasté. Cette image est retranscrite à merveille par des sonorités rugueuses et épurées où la part belle est faite aux passages instrumentaux et aux interludes ambient. Le quatuor prend le temps, les mid et low tempos accaparant l'espace, joue sur les répétitions afin de vous avoir à l'usure. Les premières minutes du long titre fleuve « Blood Tempest » en sont un bel exemple avec des riffs répétés à l'envie – couplés aux lamentations de Lam – qui s'ancre, au fil des écoutes, durablement dans votre crâne. Les musiciens alternent entre mélodies poignantes, souvent suivies et magnifiées par des montées en puissance épiques (cf. l'excellent « The First Storm »), et airs plus éthérés. Ces derniers font d'ailleurs échos aux parties ambient très soignées qui ponctuent ce court format lui conférant un côté intemporel (la belle introduction spectrale « War Torn » notamment).





Aussi primitif et cru soit-il, le black metal des Américains est étonnamment beau. Oui, beau. Il émane des compositions une luminosité à la fois douce mais pénétrante, allant de pair avec l'artwork ainsi que le layout de Individuation. Les éléments naturels se déchaînent formant un spectacle apocalyptique et grandiose mis ici en musique par des lignes guitares tour à tour graciles et puissantes. Les émotions se déversent par flots et vous touchent irrémédiablement – difficile ne pas l'être à l'écoute de « The First Storm » – vous invitant à fermer les yeux et vous laisser porter. Le chant de Lam (et les chœurs majestueux clôturant « Blood Tempest ») vient se greffer tel un ornement, s'extirpant de temps à autre de ce joli chaos où l'humain n'a pas sa place – la nature paraît trôner en seule reine dans l'univers dépeint par Sanguine Eagle. Un premier essai concluant et des plus aboutis tant sur le fond que sur la forme qui ne laissent en rien entrevoir les origines de l'entité. Les influences sont en effet davantage puisées dans les débuts de Drudkh (Forgotten Legends) – pour les touches folk (très présentes sur le morceau titre instrumental) – ou encore la scène russe (je pense en particulier à Forest et Branikald), pour situer rapidement. Ces inspirations sont toutefois bien digérées et utilisées à bon escient, le groupe développant son univers propre.





Certes vous n'êtes pas ici en présence d'une œuvre essentielle ou débordante d'originalité. Cela n'est clairement pas le but affiché par Sanguine Eagle vu le style dans lequel il officie mais aussi sa démarche. Cependant, pour une demo, Individuation présente de sérieux atouts et déborde de sincérité, cette dernière souffrant uniquement des défauts de ses qualités (la longueur des titres et/ou de certaines parties mais aussi la répétition de certains riffs). À conseiller aux amateurs et amatrices de musiques immersives.

