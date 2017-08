Chroniques » Sarcofago - Die Hard Chronique Die Hard (Compil.)

Je ne vais pas occuper beaucoup de ton temps aujourd’hui. Et je vais de suite adoucir tes ardeurs. Il ne s’agit pas là du nouveau Sarcofago (et sans doute de nouveau, il n’y aura plus jamais) mais d’une compilation de 20 titres, puisés dans la longue discographie occulte du groupe (soit hors albums longue durée notamment). Et pour faire encore plus court, je ne vais pas te faire l’insulte de te présenter les black thrasheurs brésiliens, primitifs avant les primitifs, quasi initiateurs du proto-black sauvage comme seuls les groupes un brin exotiques savent en produire. On passera encore sur l’influence que le groupe a pu avoir sur la scène brésilienne (Sepultura…), voire mondiale en générale.



Le matériel ici présenté devrait ravir les fans tant il est rare et, sans doute, devenu très difficilement trouvable. Les pistes 1 à 8 sont en effet issues de leur demo inédite, enregistrée en 1985 (en trois versions, brute et réenregistrée), les pistes 9 à 12 provenant de leur demo « Satanic Lust », le titre 13 étant issu d’un inédit enregistré durant les sessions de Warfare Noise I, leur premier split, le 14 est tiré de INRI et réenregistré, les morceaux 15 à 17 provenant de la demo « Christ’s death », les morceaux 18, 19 et 20 étant respectivement issus de la demo « Alcoholic Coma », de la version demo de « Secret of a Window » et des sessions de « The Worst ». Bref, un survol des débuts de la carrière de ce groupe atypique avant que les choses sérieuses ne débutent avec INRI, Rotting et The laws of scourge.



Sans surprise, c’est du pur black/thrash que tu vas trouver ici, dans sa forme primitive, dépouillée de tout artifice, et doté d’un son lui aussi…primitif ! L’agression est le leitmotiv essentiel, comme la rapidité d’exécution (Satanas, Third Slaughter, INRI, Christ’s death). Quant à la voix, elle transpire la violence, brute, punk, sans aucun effet, montant aussi bien dans des aigus absurdes (Satanas, Third Slaughter, Black Vomit) que s’enfonçant dans les profondeurs de la terre. Les guitares jouissent cependant d’un son relativement profond, bien que noyées pour partie dans la réverb’. Mais ce côté crasseux et caverneux, qui renvoie au cercueil de la couverture, sied parfaitement au groupe, comme le son de casserole de la batterie (Satanas, Alcoholic Coma, Secrets of a Window) qui avive bien des souvenirs que seuls les plus de 40 ans peuvent connaître…



Les petites intro veillottes sont certes surannées mais elles s’écoutent encore avec nostalgie, celle d’un temps où tout était à défricher, découvrir (Intro da Satanas, Intro de Satanic Lust).



Le mid-tempo se taille également un chemin dans cette agression sonore (Nightmare). C’est d’ailleurs à cette occasion que les bases très thrash du groupe se font le plus entendre et où l’on remarque que ce thrash constitue bien souvent le fondement même de la plupart des titres, qui combinent envolées heavy et accélérations punk (Third Slaughter, Black Vomit, INRI, Satanic Lust).



Dès Black Vomit, la piste 13, on sent tout de même une vraie progression, notamment sur le son. Certes, il reste étouffé de chez étouffé, mais il gagne en rondeur sans que le groupe ne perdre de son agression. Alors certes encore, le bordel règne en maître à tous les étages, le chaos sonore tient tête au plus fou des groupes de war metal, mais pour autant, étonnement, les pistes restent audibles (INRI, Desecration of Virgin). Avec parfois une petite recherche (brève) de mélodies comme sur Christ’s death par exemple mais l’attaque frontale suit invariablement derrière…



Franchement, cette compilation sympa reste avant tout un cadeau fait au die hard fans. Elle offre une plongée verticale brutale dans les années 80’, à une époque où internet n’existait pas, où Champs Elysées et Michel Drucker occupaient tes samedis soirs, au son de Michel Sardou. Alors forcément, quand dans ta ch’tite boite aux lettres, tu recevais un truc pareil, la vie au collège ne te semblait plus vraiment la même et ta petite larme, tu versas…

tracklist 01. Intro da Satanas 02. Satanás 03. Nightmare 04. Third Slaughter 05. Intro da Satanas 06. Satanas 07. Nightmare 08. Third Slaughter 09. Intro 10. Satanas 11. Nightmare 12. Third Slaughter 13. Black Vomit 14. I.N.R.I. 15. Christ’s Death 16. Desecration of Virgin 17. Satanic Lust 18. Alcoholic Coma 19. Secrets of a Window 20. Satanic Lust

Durée : 1:18:29

parution 2 Mai 2016

