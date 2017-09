Chroniques » All Out War - Give Us Extinction Chronique Give Us Extinction

Give Us Extinction, sixième album des Américains paru le mois dernier sur Organized Crime Records (Integrity, Gehenna, Cross Examination...).



Puisqu'à l'occasion de ce EP, All Out War a su s'entourer de gens compétents, rien de surprenant à ce que la même équipe ait été mandatée dans le cadre de ce nouvel album. On retrouve ainsi derrière cet artwork bordelo/post-apo/crust/anarcho/anti-système, le Canadien Alexandre Goulet. Certes, le résultat façon patchwork hérité de la scène Punk/Hardcore n'a rien de très original en soit mais j'ai toujours eu un faible pour ce genre de pochettes qui ne ment pas, laissant très clairement deviner ce que l'on va y trouver à l'intérieur. Mais c'est surtout cette collaboration avec Steve Evetts (Incantation, Discordance Axis, Demolition Hammer...) et Alan Douches (Cannibal Corpse, Akercocke, In Solitude, Deicide...) qui demeure encore aujourd'hui la plus importante. Les deux hommes ont su apporter une fois de plus à All Out War toute la puissance et le grain nécessaires (dans la limite de la bienséance, pas de sonorités en plastique ici) afin de faire de Give Us Extinction l'une des sorties les plus indispensables de l'année en matière de Metal/Hardcore.



Pourtant, on ne peut pas dire que celle-ci révolutionne quoi que ce soit. Sans grande surprise, les New-Yorkais se contentent effectivement de l'essentiel, se montrant à la fois inspirés dans leurs riffs et particulièrement efficaces dans l'exécution de leurs compositions. Une combinaison qui se suffit bien souvent à elle-même (enfin en ce qui me concerne) surtout dans un registre comme celui-ci où il faudrait être stupide pour attendre autre chose qu'une tripotée de riffs Thrash assassins et de mosh part à se démonter les cervicales. Pour le coup, Give Us Extinction en est gavé ras la gueule et devrait ainsi pouvoir contenter tous les amoureux de la première heure. Car après trois albums toujours relativement efficaces (Condemned To Suffer, Assassins In The House Of God et Into The Killing Fields ) mais encore bien loin de la qualité d'un



- Riffs Thrash toujours très largement inspirés par feu-Slayer (ah non, pardon...).

- Batterie en mode rouleau-compresseur (merci au duo Steve Evetts/Alan Douches).

- Accointances évidentes avec la scène Death Metal (la lourdeur de ces putain de riffs!).

- Accélérations éclairs à la sauce Thrash (tchouka-tchouka et autres délices du genre).

- Mosh part de déglinguos qui sauront vous donner quelques coups de chaud.

- Chant arraché et ultra vindicatif erructé par un Mike Score qui en veut à la Terre entière.

- La petite reprise qui va bien ("Cybergod" de Nausea).



