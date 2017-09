Chroniques » Malemort - Individualism, Narcissism, Hedonism Chronique Individualism, Narcissism, Hedonism

Ils sont le monotone pas

- Celui qui vient et qui s'en va

Toujours le même et jamais las -

De l'horizon vers l'horizon.

Ils sont l'angoisse et le mystère

Et leurs bâtons sont les battants

Des cloches de misère

Qui sonnent à mort sur la terre.



Dans le petit monde du Rouen Metal et ses habitants décadents, il y a l'aristocrate Ataraxie, l'activiste Sordide, l'intellectuel Void Paradigm... et d'autres, toujours marqués par une certaine noblesse vivant ses derniers instants, la bouche violette de vin, l'esprit nerveux flirtant avec la folie, la violence roide au bout de doigts crispés. Cela est bel et bien – vous trouverez de nombreuses preuves de mon amour pour leurs œuvres sur ce site – mais quid de ceux qu'on oublie, ici et toujours ? Quid de ceux qui connaissent comme ferrailles non pas les bijoux, les symboles anarchistes ou les lettres d'or des diplômes mais les bouches d’égouts ? Quid de ceux qui n'ont pas les cloîtres, les imprimeuses ou les salons où laisser éclater leur colère ? Ceux qui ont la pluie pour plafond, la rue pour sol et les regards mi-dédaigneux, mi-dégoûtés, des passants pour murs ?



Ceux-là ont désormais Malemort. Ce groupe comprenant des membres de, entre autres, Mhönos, Sordide et Ataraxie (oui, le Rouen Metal est bien un « petit » monde) rappelle en effet tout ce que l'on peut imaginer de sale et éclopé, où le fond du trou est aussi mental que physique. Grief, Abandon, Highgate, le black metal rural, le doom austère et ses riffs en haillons : voilà ce qui composent les cinquante minutes de Individualism, Narcissism, Hedonism, souterrain jusqu'à une sortie cassette limitée à cent exemplaires via Prison Tatt Records.



Les quelques chanceux ayant pu avoir accès à leur CD-R sans-titre paru l'année dernière – encore plus confidentiel et raw – noteront que les Rouennais n'ont fait ici que changer l'ordre des morceaux ainsi que donner plus de clarté à son mixage. Car, pour le reste, Individualism, Narcissism, Hedonism reste tel qu'ils auront connu Malemort : voix multiples, acides, attristées, rageuses mais semblant toujours sortir de bouches édentées ; mélodies cycliques, croupissantes, tempétueuses, aussi autoritaires que punks ; exécution d'une exténuante sobriété au sein de formats longs... Oui, la bande vient bien du même lieu que Ataraxie et consorts, ne jouant pas la carte de l'épat' mais celle d'une retenue de surface où fourmillent mille-et-une idées, extrêmes bien entendu, étrangement romantiques cela va de soi, désespérées comme chez Bloy je n'en parle même pas.



La « beauté » que Malemort ne doit qu'à lui-même se trouvera dans ses quelques moments de dérives où les poings se serrent et frappent, cette violence dessinant à la fois les coups de bottes et les voûtes où se terrer pour tabasser. « A Rejected Taint » ou encore « The Dream is Over » et ses accélérations évoquant étonnamment les bourrasques du Forgotten Legends de Drudkh ne mentent pas : bien que composé de tout ce qui fait l'attrait de la scène de Rouen, Malemort n'en a pas la classe (sociale), éructant sa haine de tout et tous avec le volume d'une personne obligée de crier, marteler et menacer pour se faire entendre.



Et pourtant, ses visions embrouillées – un peu trop parfois, l'on parle bien d'un premier album – ne donnent jamais envie de citer Cult of Occult, avec qui Malemort peut sembler avoir plus d'un point commun. C'est qu'il y a derrière son brassage de styles une sentimentalité, une ferveur, qui donnent à ses morceaux de haine une allure traditionnelle délicieuse, pleine d'âme malgré la noirceur ambiante. Comme une faim qui, même quand le cœur s'arrête de battre, continue de grogner.



Aussi, lorsqu'ils tombent enfin,

Séchés de soif, troués de faim,

Et se terrent comme des loups,

Au fond d'un trou,

Ceux qui s'en viennent,

Après les besognes quotidiennes,

Ensevelir à la hâte leur corps

Ont peur de regarder en face

L'éternelle menace

Qui luit sous leur paupière, encor.

