49 secondes. C’est la durée de temps calme sur les 40 minutes de cet album, et elles sont au début, sur l’introduction « Invocatio ad Guanche Abezan ». Et encore, elles sont calmes, mais tout de même angoissantes. La pluie, le vent, des percussions au loin, une voix qui déclame comme pour appeler Satan. Et Satan va arriver très vite, il déboule comme une tornade folle et déquille tout ce qui se trouve sur son passage. Aucune finesse, aucune forme de faiblesse, juste l’horreur à l’état pur.



MUERT n’est pas un nouveau venu, et je me souviens encore avoir acheté le premier album en 2012 pour la simple raison que Ebola, tête pensante du déglingué CRYFEMAL, s’y occupait des vocaux et des guitares. Bon, j’avais été un peu déçu car je n’y retrouvais pas les mêmes ambiances, et c’est pourquoi j’avais zappé le suivant, en 2015. La curiosité cependant a eu raison de moi et j’ai donc jeté mes grandes oreilles sur le troisième : Ye Canariae Abezan. Et je ne suis pas devenu fan.



Pourtant le groupe espagnol abat du boulot. Il ne fait pas dans la dentelle et déchiquette dans les règles, mais trop pour moi. Oui, je fais mon faible, mais je n’accroche pas au black quand il est trop épicé. J’aime qu’il ait des nuances, même légères, et ce n’est pas le cas de MUERT. Ce qui en fait un problème personnel totalement subjectif. C’est sûr, certains y trouveront au contraire la dose de haine, de flammes occultes, d’intolérance totale qui les fait vibrer.



De mon côté j’ai du mal à vouloir y revenir, estimant que l’épaisseur de noirceur vile empêche la plongée totale. Ce sont des coups répétés, continus, toujours donnés de la même manière et sans varier. Coup de pied dans les burnes, suivi d’un autre coup de pied dans les burnes, lui-même suivi d’un coup de pied dans les burnes… Ça me lasse bien rapidement…

