Chroniques » Ommadon / Legion Of Andromeda - Crumbling Existence Chronique Crumbling Existence (Split-CD)

Earth 2, Absolutego et Black One et constatez que vous avez déjà ce morceau, en mieux. À oublier.



Legion of Andromeda fait par contre du Legion of Andromeda et ça, ça mérite qu'on en parle. J'ai déjà pu exprimer mon amour pour la musique du duo lors de ma chronique de



Et ce sera tout, pour ce split à moitié convaincant où les choses sont claires dès la première écoute. À noter que Crumbling Existence marquait à l'époque de sa sortie une tournée commune. Un groupe où se mettre une délicieuse migraine et un autre où s'en préparer une pour le lendemain, accoudé au bar, en somme. Ommadon fait du drone. Même pas du Ommadrone, simplement du drone, avec couches sur couches sur couches, ambiance solennelle de frigo satanique en fin de vie et batteur qui fait hésiter à appeler le SAMU (« vous êtes sûr qu'il bouge encore ? »). Du drone fondamentaliste comme ils disent, mais loin d'être fondamental. Ne perdez pas votre temps (trente-six minutes, tout de même !) : regardez vos disques deetet constatez que vous avez déjà ce morceau, en mieux. À oublier.Legion of Andromeda fait par contre du Legion of Andromeda et ça, ça mérite qu'on en parle. J'ai déjà pu exprimer mon amour pour la musique du duo lors de ma chronique de Iron Scorn et on se situe ici loin de toute idée de divorce. Dix-huit minutes de bêtise industrielle et death metal comme une collaboration rêvée entre un The Body trépané et un Undergang le nez dans une montagne de cocaïne. Guitares rouillées bloquées en mode « découpage » ; batterie synthétique à la répétition faisant passer l'énième groupe de war metal pour une bande de mélomanes au final assez joviale ; voix féroce, abrasive, gluante, FÉROCE, qui n'en finit plus de parler de merde, destruction, brûler des villages, piller des femmes et des enfants, ou l'inverse, j'entends mal, j'ai la tête dans le broyeur... Un bonheur tel qu'on l'avait connu avec Iron Scorn , changeant juste ce qu'il faut sa formule en allant vers plus de crasse et de violence (merci James Plotkin). Urgh !Et ce sera tout, pour ce split à moitié convaincant où les choses sont claires dès la première écoute. À noter quemarquait à l'époque de sa sortie une tournée commune. Un groupe où se mettre une délicieuse migraine et un autre où s'en préparer une pour le lendemain, accoudé au bar, en somme.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE