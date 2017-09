Chroniques » Nervosa - Agony Chronique Agony



Dans mon cas, j’ai dévoré les deux albums à la sortie d’un live : pas le temps d’attendre, tout était au même pied d’égalité. C’est donc sans aucun a priori particulier (hormis le plaisir de ré-entendre des titres qui ont mis le feu sur scène) que je pose mon casque sur les oreilles.



Y a pas à dire, les brésiliennes ont profité de l’expérience acquise pour mûrir dans leur style. Dès le premier morceau, ça balance direct et, sur trois minutes, ce « Arrogance » cale un Thrash metal certes classique, mais dont la production le classe dans cette « New Wave of Thrash Metal » dont

On parcourt ainsi chaque morceau en se laissant porter par des titres incisifs bien plus riches que sur

J’ai aussi fortement apprécié « Failed System » avec cette petite pointe dans le refrain qui ajoute du sel à une recette déjà maintes fois réalisée. Au passage, je me permets de saluer le chant : j’aime – sans doute plus que de raison – la façon dont la chanteuse grogne certaines notes.

Avec cette dynamique, même un morceau plus « grand public » et qui sert de single a été produit avec soin : c’est pourquoi « Intolerance Means War » fout une petite fessée tant elle est taillée pour des mosh parts et moments de headbangs à l’ancienne.

Mais un album, ça se réécoute. Sur la durée, j’ai l’impression que, plus on écoute, plus on sent que les ingrédients pour un album qui se défend sont là : basse solide sur ses appuis qui ne fera pas de folie et servira de base rythmique, batterie qui propose un jeu divertissant. Concernant la guitare, elle propose des pistes efficaces et variées, que ce soit sur « Hypocrisy » ou la surprenante « Surounded by Serpents » - avec son intro qui fait du bien, ce growl pré-deuxième couplet, la progression menée d’un trait, les petits breaks, là c’est hargneux !



Cependant, je reste quand même sur ma faim : si l’ensemble est de meilleure qualité que le premier album, il n’y a toujours pas de moments vraiment uniques qui marquent de leur empreinte. On retrouve également quelques moments moins inspirés, comme « Hostages » ou « Theory of Conspiracy », qui m’ont fait l’effet de : « C’est joué mais ça ne fait que passer ».

Je suis aussi sur la réserve concernant le duo basse-batterie. C’est encore assez discret, bien qu’on ait droit à un instant basse au départ de « Cyberwar » qui a piqué ma curiosité. Ce constat me surprend davantage qu’en live elles sont capables de foutre des solos de malades de basse ou de batterie.

Dans les points négatifs, certains pourraient déplorer des paroles qui tourneraient vite en rond, tant le chant répète assez vite des formules lapidaires comme sur « Hypocriy ». Je trouve que, ici, c’est un faux-problème dans la mesure où ce qu’il faut c’est que le chant donne envie de se balancer à corps perdu dans la foule. Dans ce cas, c’est plutôt réussi puisque le chant est modulé par des grognements plus ou moins appuyés.

J’ajouterai seulement le son de batterie parfois un poil trop clair. Du coup, il ne rend pas le côté pressée et urgent du combo punk de la basse et de la guitare sur « Guerra Santa ».



Ceci dit, puisque le groove et la diversité ont été plus de mise dans cette galette, nous pouvons espérer que, pour la suite, le trio fera preuve de d’avantage de créativité afin d’écrire un album de Thrash revival encore plus percutant et qui corrigera ces défauts. Ainsi, quand j’écoute « Devastation » avec les incursions un tantinet Djent (ou tout du moins modern metal) et ce putain de boulot sur les mélodies, ou lorsque l’album se termine sur la bonus track « Wayfarer » je me dis qu’on n’est pas loin d’aller vers du très bon par une utilisation judicieuse de plusieurs styles. D’autant que le groupe n’a pas hésité à puiser dans le Punk que ce soit dans « Guerra Santa » (pas de temps à perdre : le titre est mené en straight forward) ou dans le plutôt dansant « Cyberwar », où cette touche apporte un feeling tout particulier.

Il y a du gros potentiel !



J’ai pris du temps à écouter ces deux albums, et je sens clairement que le premier album pose des bases que le second consolide. Au-delà des références initiales (INCUBUS/OPPROBRIUM,

2016 - Napalm Records Thrash Metal

plus d'infos sur Nervosa

Thrash Metal - 2010 - Brésil

écoutez Intolerance Means War

Hostages

vidéos Intolerance Means War

Nervosa

Extrait de "Agony" Hostages

Nervosa

Extrait de "Agony" Guerra Santa

Nervosa

Extrait de "Agony"

tracklist 01. Arrogance (03:08) 02. Theory of Conspiracy (04:17) 03. Deception (03:54) 04. Intolerance Means War (03:29) 05. Guerra Santa (02:52) 06. Failed System (03:43) 07. Hostages (03:25) 08. Surrounded by Serpents (04:32) 09. Cyberwar (03:02) 10. Hypocrisy (04:28) 11. Devastation (03:32) 12. Wayfarer (06:17)

Durée : 46:39

line up Prika Amaral / Guitare, Voix (Backing)

Fernanda Lira / Basse, Chant

Pitchu Ferraz / Batterie

