Et voici le deuxième album de l’une des femmes les plus controversées dans notre bel univers du black metal. La Danoise Amalie Bruun, expatriée aux Etats-Unis depuis déjà belle lurette et à l’origine de son bébé, MYRKUR. J’ai presque envie d’applaudir ceux qui ne la connaissent pas tant les polémiques ont été fortes et ont su diviser les amateurs de musique metal. Même sur le forum de Thrashocore les avis ont été partagés, et la note du premier album sur Metal Archives montre aussi à quel point le projet a su en horripiler certains : une note moyenne de 41% pour 14 notations. Ah oui c’est sévère, mais le regretté FleshOvSatan l’avait été encore plus avec un 3/10…



Qu’ils sont durs… MYRKUR c’est pourtant du très, très bon ASMR metal. Ah si ! Ah tiens, j’en vois un qui s’y connaît encore moins que moi en tendance Youtube. L’ASMR, ce sont ces enregistrements de sons censés être agréables et te calmer ! Une nana qui caresse un pinceau sur le micro, une autre qui lèche le micro goulûment, une autre encore qui regarde bien la caméra tout en touillant un bol empli de pâtes. Sluuuuurp, sluuuuuuurp. MYRKUR, il faut l’admettre, c’est l’ASMR du metal. Pas tout le temps, soit, et sur ce deuxième album on commence même par croire que ça ne l’est pas du tout avec un « Måneblôt » qui est même très agressif musicalement, et avec une bonne part de vocaux criards dans les graves. On y trouve bien entendu déjà la voix claire de notre demoiselle, mais véritablement intégrés à une musique déchaînée entrecoupée de passages à tendance folk. Soyons honnête, c’est un morceau qui donne envie de découvrir plus en profondeur MYRKUR.



Mais alors le reste, et donc les 9 pistes suivantes, n’ont plus cette agressivité. Il y a des parties metal, mais là encore, c’est assez doux, plutôt rêveur et contemplatif à la FALKENBACH. Mais surtout il y a la voix exagérément généreuse d’Amalie qui susurre ses paroles en nous apaisant tout autant que Baby Zelda avec ses sucettes. Un mal ? Non, pas nécessairement, ça dépend de ta sensibilité. Tu peux très bien te laisser emporter par son timbre, qui fait en plus l’effort de varier et de sonner très juste. Et puis tu peux passer bien à côté. Te dire que tu préfères encore aller écouter Sissel, Françoise Atlan, ou pourquoi pas DEEP FOREST ou ENIGMA par moments…



Par contre, même les fans de MYRKUR devraient tout de même tiquer sur la dernière piste. Pendant les deux minutes de «Børnehjem » il faut se taper la voix autotunée d’une gamine démoniaque. C’est une horreur. Après avoir été calmés pendant plus de 35 minutes, on nous fout ça dans les oreilles et le stress revient direct. Remarque… C’est peut-être volontaire, histoire de nous donner envie de réécouter à nouveau l’album au début et de repartir pour un tour d’ASMR…

2017 - Relapse Records ASMR Metal

