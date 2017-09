Chroniques » Ecclesia - Witchfinding Metal of Doom Chronique Witchfinding Metal of Doom (Démo)

Voici une démo bien troublante. Difficile de savoir si c'est du lard ou du cochon. Difficile même d'imaginer le disque finalisé, une fois que le gang aura trouvé un batteur, un chanteur et la thune pour un enregistrement complet. Parce que pour le moment, ECCLESIA est un demi groupe. Le seul personnel définitif est constitué de trois gratteux qui dissimulent leur identité derrière des patronymes aux sonorités sulfureuses.



Ces pseudos, le nom du gang, l'illustration de leur disque, les intros en chant grégoriens, la tracklist et le ton de leur page facebook donnent l'impression qu'on a affaire à un énième groupe de Doom ou à des fans de GHOST. Oubliez le son plastoc de la batterie, il est naze et assumé, car faute d'un batteur en chair et en os, le gang a utilisé une boite à rythmes. Vous aurez également soin de pardonner le titre du disque qui ne veut strictement rien dire et ne sert manifestement qu'à placer Doom et Metal dans une même phrase. Si vous vous concentrez sur le reste, vous avez affaire à un projet cohérent et abouti. Ce n'est certes qu'une démo, mais elle permet de comprendre l'univers du gang et d'entrevoir ce que pourrait être un disque finalisé Ce n'est pas juste deux morceaux enregistrés à l'arrache et emballés à la va-comme-je-te-pousse. Non, ECCLESIA a bossé son sujet et propose un contenu intéressant à défaut d'être vraiment original.

Musicalement parlant, c'est gras comme un loukoum et bien fuzzé, pas très surprenant, navigant entre un Hard Rock à la GHOST ("Ecclesia Sathani") et un son plus franchement Doom gras du bide ("Montségur") avec quelques rares accélérations et un solo très Hard US sur l'outro de "God's Trial". Faute d'un chanteur résident, c'est Arnhwald R., le vocaliste du groupe de Black Metal Symphonique DEATHCODE SOCIETY qui tient le micro. Exception faite de quelques vociférations sur "God's Trial", le chant est clair et mélodique, prenant même des accents un peu forcés qui donnent à l'ensemble une tonalité très théâtrale. J'entends par là qu'on est plus proche de Shout at the devil que de JEX THOT. Ce n'est pas du Doom qui fait froid dans le dos, malgré les pistes d'intro et d'outro en chants grégoriens qui auraient pu être écourtées. J'aime bien les chants grégoriens, hein, mais qu'ils occupent presque un cinquième de la tracklist me semble un chouia excessif! Enfin, soulignons le beau travail d'écriture sur les paroles qui évoquent l'inquisition (d'où le titre), avec un beau mélange d'anglais (pas trop scolaire) et de latin. On dirait que les auteurs se sont donné beaucoup de mal pour faire un disque sombre et inquiétant, mais la tessiture du chant ne colle pas avec le reste. Il faudra attendre le chanteur et le disque définitifs pour comprendre les intentions de ECCLESIA!



Comme dirait le jury de Masterchef devant une gibelotte de homard et son tournicoti de légumes, il y a du boulot et ça se voit. La réalisation n'est pas optimale, mais pour une démo, ce premier disque d'ECCLESIA fait bien le job.

