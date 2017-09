Chroniques » Assacrentis - Colossal Destruction Chronique Colossal Destruction





Car dès les premières notes de « Human Zero » on se retrouve plongé entre DISSECTION et SACRAMENTUM, tant l’ensemble mené tambour battant et à grande vitesse se montre à la fois épique et remuant et entraîne l’auditeur dans un univers hostile et froid, mais où la lumière transparaît au milieu de la grisaille. Jouant majoritairement entre passages de double et de blasts, avec un soupçon de mid-tempo pour calmer une éventuelle redondance, ce morceau d’ouverture se révèle très bon et facilement accessible, tout comme le suivant « Empire Rebirth’s ». Celui-ci où l’ombre de Jon Nödtveidt est encore plus présente qu’auparavant semble être inspiré par le mythique « The Somberlain », car ici toute la palette du groupe est mise en valeur, et même si là encore le tempo est la plupart du temps rapide ce dernier n’hésite pas à ralentir, et même à proposer un break tout calme pour mieux jouer sur les ambiances. A la fois triste et mélancolique ce passage sert de tremplin pour redémarrer progressivement et terminer sur quelquechose qui donne envie de bouger la tête, et qui là encore est rapidement mémorisable. Mais à l’instar de son prédécesseur, certaines compos vont souffrir de longueurs puisque les gars une fois encore ont tendance à les étirer un peu trop, du coup l’écriture simple de celles-ci est également une faiblesse car la sensation d’écouter le même plan en boucle devient plus palpable. On ressent ceci sur « Chemical Pandemic » et « Premise Of A Cyber Era », qui malgré une qualité d’écriture indéniable et une mise en place nickel finissent par ronronner à la longue, et auraient vraiment gagné en densité en étant raccourcies, vu que là-encore ça joue bien et ça fait le boulot sans faute de goût. Heureusement ces erreurs sont corrigés via d’abord le très bon « Infinite Collapse » qui privilégie le mid-tempo et la lourdeur (car il n’y a aucune trace de vitesse ou d’accélération furieuse), et cela renforce le côté guerrier et la sensation de préparation au combat, pour un rendu différent du reste mais accrocheur et attractif. Ce ressenti est le même avec « Prophetic Collision » qui lui au contraire bastonne à tout va, mais où le jeu tout en variations techniques du frappeur (qui montre tout son éventail sur ce coup-là) permet une plus forte densité, et de ne pas tomber dans la monotonie.



Si tout n'est pas parfait il n'en reste pas moins que les gars ont signé une œuvre intéressante et agréable, qui s'écoute sans problème et est plus mâture que la précédente sortie il y'a quatre ans, même si ça sonne parfois un peu trop scolaire, tout comme les idées, tempos et structures qui se retrouvent un peu trop interchangeables et similaires à la longue. Cependant même si là-encore cette galette aurait pu et dû être raccourcie assez facilement, l'ensemble bénéficie d'un bon savoir-faire et fera de toute manière passer un bon moment où la nostalgie et la mélodie seront de la partie, ce qui n'est déjà pas si mal. Depuis ses premiers balbutiements il y'a presque deux décennies le combo Niçois n'a jamais été d'une productivité sensationnelle, la faute à des mouvements de personnels récurrent et à un break de plusieurs années entre la sortie de la démo et celle de son premier album. Heureusement ces soucis semblent désormais derrière lui et le revoilà avec son successeur qui va lui donner plus de notoriété et de visibilité, car même si « Put Them To Fire And Sword » se révélait agréable et bien construit il était plombé par sa durée excessive, qui entrainait une forte linéarité. Aujourd'hui signé sur un label hexagonal, et renforcé par l'arrivée à la seconde guitare de Thibaud Vuille (ex UNCHAINED), le désormais quartet semble avoir appris de ses erreurs en offrant une galette très intéressante qui continue d'évoluer dans un Black Mélodique qui sent bon les années 90.

2017 - Anesthetize Productions Black Mélodique notes Chroniqueur : 7.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Assacrentis

Black Mélodique - 1999 - France

nouveaute A paraître le 4 Septembre 2017

écoutez Human zero

Empire's rebirth

Infinite collapse

tracklist 01. Human Zero 02. Empire's Rebirth 03. Chemical Pandemic 04. Infinite Collapse 05. Premise Of ACyber Era 06. Signs Of The Decline 07. Prophetic Collision 08. Burning Skies

Durée : 46 minutes

line up Ceptis / Basse

Abaddon / Batterie

Dagoth (Assacrentis) / Chant - Guitare

Azathoth (Assacrentis) / Guitare

voir aussi Assacrentis

Put Them to Fire and Sword

2013 - Autoproduction

