Chroniques » Highrider - Roll For Initiative Chronique Roll For Initiative

Avez-vous jamais participé à un jeu de rôle ? Attention, on ne parle pas de MMORPG là, mais bien de la version papier-crayon et d20. Celle où vous passiez des heures à peaufiner votre feuille de perso, choisir vos compétences, vos sorts, imaginer un background, un look et une histoire pour votre avatar. Celle où vous buviez des litres de café, fumiez des kilomètres de clopes et rongiez votre frein dans l'attente de combats fébriles, à coup de dés, contre des hordes d'orcs, des dragons imbattables, afin de dénicher dans des coffres merveilleux, l'épée vorpale, l'anneau de protection +1 ou la cape de la raie manta. Celle où le maître de dongeon (le terrible DM), planqué derrière son paravent de carton, ourdissait des plans diaboliques pour pousser votre équipe dans ses ultimes retranchements, parfois au prix de la vie d'un fidèle compagnon d'aventure. C'était épique, non ? En tout cas il fallait que cela le fut pour donner du sel à vos nuits. C'était d'ailleurs ça qui faisait la différence entre un bon DM et un moins bon. Sa capacité à rendre vos aventures épiques. Parce que si le mauvais pouvait être aussi soporifique que la météo marine sur RFI, le bon était capable d'insuffler autant de moments héroïques dans un combat au bâton contre des souris que Peter Jackson dans la trilogie du Seigneur des Anneaux.



Si tout ce charabia vous passe au-dessus du cigare, sachez que l'expression Roll For Initiative renvoie au moment crucial d'un combat où les joueurs et leurs adversaires (incarnés par le DM, donc) lancent chacun un dé à dix faces pour déterminer l'ordre dans lequel se déroulera l'action. Si l'on ajoute à cela l'artwork représentant un guerrier tenant une hache à deux mains qui aurait pu être griffonné par un joueur un peu habile du crayon, l'intention de HIGHRIDER ne fait aucun doute : il va être question de jeu de rôle, et ça va être épique.



Epique comme du MANOWAR ou du IRON MAIDEN. C'est une ambiance, une tonalité générale qui donne l'impression que vous êtes en train de vivre un truc dingue : chevaucher un dragon, charger sur un oliphant ou participer à la bataille du gouffre de Helm. Cela s'exprime à la fois dans la trame des compos, les changements de rythme, un chant enragé - engagé ("The Rope and The Blade"), quelques soli qui élèvent l'âme et une variété de styles mélangés et alternés construisant une narration musicale en mode montagnes russes émotionnelles. Il y a ainsi quelques passages bien Thrash ("Nihilist Lament" qui rappelle un peu POWER TRIP, "Batteries", "Roll Dee Twenty"), des moments plus Mid Tempo à l'ambiance très Doom ("A Burial Scene") ainsi que des compos inattendues comme "The Greater Monkey" qui s'ouvre sur une intro à l'orgue électrique avant de partir à toute berzingue sur un riff bien speedé soutenu par des nappes de claviers à la Ray Manzarek, nappes qu'on retrouve dans d'autres morceaux, donnant une profondeur et une densité à des plans de guitare par ailleurs plutôt secs et violents ("Vagina Al Dente"). Sans qu'il soit nécessaire de comprendre les paroles, ni de chercher une suite cohérente dans les huit pistes plutôt copieuses de la tracklist, l'écoute de Roll For Initiative raconte une histoire en évitant les travers saoulant du concept album. Ce n'est pas vraiment une histoire qui se traduit par les lyrics : même sans comprendre de quoi il est questions, vous ressentez l'aventure et vous pouvez imaginer les scènes qui vous bottent pour les illustrer. Justement comme dans le jeu de rôles : le DM vous raconte quelque chose, et c'est vous qui mettez les images dessus.



Avec Roll For Initiative, HIGHRIDER propose un album à protéiforme, frais et séduisant. Dans le format et l'éclectisme, il fait penser aux débuts de KVELARTAK, quoique dans un genre différent. Une belle découverte, que vous soyez ou non un pousseur de dés !

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2017 - The Sign Records Thrash / Doom / Crossover Epique notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : (3) 6.17/10

plus d'infos sur Highrider

Thrash / Doom / Crossover Epique - 2013 - Suède

nouveaute A paraître le 15 Septembre 2017

écoutez Nihilist Lament

A Burial Scene

Batteries

The Greater Monkey

Vagina Al Dente

Emotional Werewolf

Roll Dee Twenty

The Rope And The Blade

tracklist 01. Nihilist Lament (04:40) 02. A Burial Scene (05:48) 03. Batteries (03:32) 04. The Greater Monkey (05:43) 05. Vagina Al Dente (04:36) 06. Emotional Werewolf (06:21) 07. Roll Dee Twenty (04:20) 08. The Rope And The Blade (05:32)

Durée : 41:00

line up Andreas Fagerberg / Basse / Chant

Carl-Axel Wittbeck / Batterie

Eric Rådegård / Guitare

Christopher Ekendahl / Chant

thrashothèque 1 personne possède cet album