Il était une fois cinq musicien et un disc jockey. Ils avaient tous eu une belle carrière quelques décennies plus tôt avec des musiques urbaines, contestataires et inventives. En 2016, réalisant que leur pays était sur le point d'élire un crypto dictateur, ils décidèrent d'unir leurs efforts pour tenter de convaincre leurs concitoyens d'empêcher le fâcheux de devenir l'homme le plus puissant du monde. Pour ce faire, ils organisèrent des concerts où ils interprétaient des chansons choc tirées de leurs répertoires respectifs. Des chansons qui n'avaient rien perdu de leur force évocatrice, bien qu'écrites vingt cinq à trente ans plus tôt. Leur première tournée ayant vocation à convaincre les américains de ne pas voter Trump, les PROPHETS OF RAGE se concentrèrent sur leur pays et donnèrent quarante shows aux USA et trois au Canada. Après l'élection de Donald Trump en novembre 2016, les PROPHETS OF RAGE décidèrent d'entrer en résistance en portant leur parole contestataire au-delà des frontières. A la tournée Make America Rage Again de 2016 succéda le Make The World Rage Again Tour. Trente dates, dont la moitié aux USA et l'autre dans le reste du monde. Les prophètes se sont notamment produits en juin 2017 au Download Paris et au Hellfest. A ces deux occasions, vous avez pu apprécier les vibrantes reprises de RAGE AGAINST THE MACHINE, CYPRESS HILL et PUBLIC ENEMY assurées par le guitariste Tom Morello, le batteur Brad Wilk, le bassiste Tim Commerford et les chanteurs Chuck D et B Real. La tournée s'est terminée durant l'été 2017 et le groupe a annoncé la sortie d'un disque original. Ils avaient déjà publié un EP en 2016, constitué de deux reprises studio et de trois morceaux live mais pour cet album, le gang promettait des créations originales, suscitant une excitation et une attente à la mesure du talent respectif de chaque artiste et des bons souvenirs qu'ils avaient réveillés auprès des vieux et nouveaux fans les ayant vus en live.



Oui mais voila, la malédiction d'un supergroupe, c'est qu'on attend de lui des prouesses bien supérieures à celles d'un gang lambda. Le risque de plantage est presque amplifié. Surtout dans un genre aussi casse-gueule que la Fusion où il faut arriver à plaire au public Rap et au public Metal. Il faut aussi essayer de proposer un disque original, qui ne ressemble pas à un mixage maladroit entre l'ADN des groupes constitutifs, surtout s’agissant d'une formation qui s'est fait connaître comme un tribute band.



A mon humble avis, PROPHETS OF RAGE aurait pu faire mieux. Le disque n'est pas complètement naze, mais il n'est pas non plus aussi dingue que ce qu'on était en droit d'attendre. De la part d'un groupe contestataire, s'inscrivant comme des opposants acharnés à Trump, je m'attendais à un méfait à grosses burnes, où une musique lourde et agressive servirait de support à des textes inspirés. Hélas, côté songwritting c'est le service minimum. Il y a bien quelques couplets accrocheurs sur "Radical Eye", "Unfuck the world", "Hail to the chief" ou "Strenght in numbers", mais ils sont noyés par un tsunami de refrains répétés plusieurs dizaines de fois par chanson, ce qui donne à tous les morceaux un air d'hymnes pour stades. A côté de cette poignée de brûlots, le reste de la tracklist fait petit bras avec des thématiques éculées ("Legalize me") et des gimmick fatigants. On s’ennuierait bien vite sans l'apport décisif des ex RATM qui donnent aux compos tout leur intérêt. Comme au bon vieux temps de Rage Against The Machine, c'est Tom Morello qui fait tout le show, dégainant presque une idée par titre, avec une apothéose de bruitages surprenants et jouissifs sur "Radical Eye" et "Unfuck The World", les deux morceaux les plus Fusion de la galette. Helas, malgré toutes leurs bonnes intentions, les musiciens ne font pas non plus des miracles et certains morceaux fleurent bon le remplissage facile ou le recyclage grossier de compos antérieures.



Le sentiment que donne Prophets Of Rage est celui d'un gros gâchis. Il y a de l'idée, il y a un peu d'inspiration, mais il n'y en a pas assez pour remplir un disque. Le gang aurait pu faire un EP génial, il a choisi de diluer sa créativité dans un album moyen. Du coup l'argument "artistique" ne tient pas vraiment la route et on est bien tenté de ne voir dans ce méfait qu'un gros coup marketing, un moyen de relancer l'intérêt autour du gang et de pouvoir faire une nouvelle tournée en 2018!

