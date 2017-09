Chroniques » Primitive Man - Caustic Chronique Caustic





Arrête de contempler la boue de



Creuse. Creuse encore.



Creuse jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lumière, qu'il ne reste que la terre. Et toi. Creuse jusqu'à ce que ta musique n'évoque plus rien, qu'elle devienne motte dans les oreilles, qu'elle s'échappe de toutes références un peu faciles, Grief, Abandon, Unearthly Trance, Encoffination. Qu'elle devienne tienne, comme un Vermin Womb qui irait de l'autre côté du miroir, où tout est inversé, où l'on s'enferme sous les couches, au point de ne plus savoir ce qui tient du haut, du bas, gauche, droite, tristesse, haine, néant, trop-plein.



Creuse. Creuse encore.



Noie-toi dans le son. Laisse parfois quelques mélodies filtrer, là quatre notes rappelant que l'air existe, lointain, ailleurs des nappes qui n'en finissent plus de s'étioler, comme une peau qui se décompose, devient terre, elle aussi. Parfois, un spasme, une violence où l'on ne sait pas si elle est une échappée ou une plongée, si elle libère ou asphyxie.



Creuse.



Fais de tes grognements du calcaire, de tes rythmes des tremblements souterrains. Deviens, dans ton exercice de style presque « arty », ce que tu creuses. Oublie-toi. Oublie ton corps. Mélange-toi. Sois vide, sois statique malgré tes mouvements, sois linéaire dans tes humeurs. Sois une forme de repos, un isolement où se rêver minéral.



Creuse encore.



Creuse jusqu'à ce que tu sois seul, définitivement. Que ceux qui t'accompagnent n'en puissent plus. Qu'ils trouvent que tu ailles trop loin. Que ton jusqu’au-boutisme manque de cette équilibre où le trop ne paraît pas excessif. Creuse jusqu'à ce que tu sois seul, définitivement, laissant aux autres le sentiment de ne pas savoir où terminer, mais revenant tout de même te chercher, comme hypnotisés.



Creuse.



Creuse encore.



Chroniqueur : 7.5 / 10

plus d'infos sur Primitive Man

Sludge / Doom / Grind / Noise - 2012 - Etats-Unis

nouveaute A paraître le 6 Octobre 2017

écoutez My Will

Commerce

vidéos Commerce

Primitive Man

Extrait de "Caustic"

tracklist 01. My Will 02. Victim 03. Caustic 04. Commerce 05. Tepid 06. Ash 07. Sterility 08. Sugar Hole 09. The Weight 10. Disfigured 11. Inevitable 12. Absolutes

Durée : 77 minutes 26 secondes

line up Ethan McCarthy / Voix, Guitares

JC / Basse

Joe Linden / Batterie

voir aussi Primitive Man

Scorn

2013 - Throatruiner Records / Mordgrimm Records

