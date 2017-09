Chroniques » Asagraum - Potestas Magicum Diaboli Chronique Potestas Magicum Diaboli

Trish et Obscura... Deux femmes, mais on s’en fout. On s’en fout, oui. Car contrairement à certains autres chroniqueurs, je n’ai pas envie de ressortir le laïus tellement banal sur « la rareté de la gente féminine dans notre style de meta préféré », ni sur « le respect pour ces dames qui font aussi bien que des hommes ». C’est bon, on nous bassine tellement avec la parité, l’égalité des sexes, les genres... Faudrait l’appliquer réellement et donc ne pas venir nous rabacher les oreilles que Trish et Obscura sont des femmes dans un milieu d’hommes. On s’en fout donc bien profondément, et on va être aussi exigeant, ou aussi non exigeant qu’avec n’importe quel groupe. De toutes façons, quand j’écoute le premier album de ASAGRAUM, je ne vois ni les seins, ni la jolie chose de Trish et Obscura. Comme je ne ne m’imagine pas les couilles de Varg quand j’écoute BURZUM...



Trish et Obscura se sont bien trouvées. Ce n’était pas gagné parce qu’elles sont de nationalités différentes et que chacune de leur côté fait déjà partie de formations qui pourraient accaparer tout leur temps. La première est une batteuse canadienne, mais elle réside en Norvège depuis déjà belle lurette. Elle a d’ailleurs été membre de SKITLIV, y posant ses frappes pour le premier EP, sur lequel le célèbre Niklas Kvarforth de SHINING apparaissait déjà. Par la suite elle s’est acoquinée avec HINSIDES, NIDVIND, URARV... Mais presqu’à chaque fois pour des demos ou EP. Même pour son petit groupe perso, DÖDSÄNGEL, elle n’a pas été plus loin qu’une demo de trente minutes en 2009. Obscura maintenant. Vous vous attendez à ce qu’elle soit norvégienne, mais non, elle est hollandaise. Elle est habituée à jouer avec des groupes de nationalités différentes, et assure même la guitare pour les lives de NARGAROTH, HEKEL et surtout SAMMATH depuis 2006. En studio, sa guitare a résonné pour INFESTIS, sa basse pour WOLVENBLOED. Guitare, basse... Et désormais vocaux aussi pour ce nouveau groupe avec Trish. En live, elles sont rejointes par trois autres démones. Comme quoi, même si moi j’ai décidé de ne pas m’attarder sur le sexe de nos protagonistes, elles ont de leur côté choisi d’être 100% entre femmes...



Musicalement, ASAGRAUM est une entité qui défonce, qui est au service de Satan, qui ne fait preuve d’aucune faiblesse. Et là où est sa véritable force, c’est dans sa capacité à jouer efficacement avec la glace et le feu en même temps. Vous vous souvenez du WATAIN moins calibré que maintenant ? Du WATAIN qui emportait tout avec Casus Luciferi ? Bon, on n’en est pas là non plus, mais on en retrouve la base. Un mur de feu qui se dresse. Sauf que les compositions de Potestas Magicum Diaboli sont emplies de riffs titanesques, qui viennent jeter des bourrasques de froid. La voix est tout aussi glacée, grave, puissante, sans touche « féminine ». Quelques ralentissement sont proposés, mais toujours pour poser de la lourdeur, à la LORD BELIAL ("Leviathan")



Et les 8 pistes font toutes leur effet. On se retrouve totalement happé par les ambiances intemporelles. Ce black metal destructeur qui ajoute les mélodies idéales sans en faire trop, on ne peut pas s’en lasser. Certes, on ne peut pas non plus le trouver révolutionnaire, mais n’importe qui tapera du pied pendant 44 minutes. Un très bon début, brutal et doucereux à la fois ! C'est un exemple d'équilibre(s) réussi(s).

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2017 - Kvlt Black Metal Mélodique notes Chroniqueur : 8.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : (1) 7/10

plus d'infos sur Asagraum

Black Metal Mélodique - 2015 - International

nouveaute A paraître le 29 Septembre 2017

écoutez Transformation

Black Sun Prayer

tracklist 01. Transformation 02. Black Triangle Temple 03. Leviathan 04. Gospel of Ignition 05. Daar waar ik sterf 06. Black Sun Prayer 07. Carried by Lucifer's Wings 08. I Burn Within the Devil

Durée : 44:02

Essayez aussi Blood Red Fog

Harvest

2012 - Saturnian Productions Decameron

My Shadow...

1996 - No Fashion Records Vallendusk

Homeward Path

2015 - Northern Silence Productions Seth

Les Blessures de l'Âme

1998 - Season of Mist Swordmaster

Postmortem Tales

1997 - Osmose Productions