Chroniques » Syn Ze Șase Tri - Zăul moș Chronique Zăul moș

Aujourd’hui, le petit SYN ZE SASE TRI n’a pas rechigné à se lever. Au contraire, il avait les yeux déjà bien grands ouverts quand sa mère a ouvert la porte et lui a annoncé le début d’une nouvelle journée. Il faut dire qu’il fêtait ses dix ans, et qu’il n’était pas peu fier d’avoir désormais deux chiffres dans son âge. Mais étonnamment, c’est un autre événement qui l’avait empéché de dormir autant que d’accoutumée : la maîtresse allait rendre les notes pour les compositions ! Et il était confiant.

« J’ai tellement travaillé cette fois-ci. Je vais avoir la meilleure note de la classe, et peut-être même que Carach admettra que je l’ai dépassé ! »

Il partit alors très vite ce matin-là, et fut même le premier à passer la porte de l’école. Il était tellement tôt que Madame Cilice n’avait pas encore fini de balayer le préau. Il attendit patiemment l’heure, préparant déjà des remerciements aux louanges qu’il allait recevoir, sans nul doute.



« 6 sur 10 »



« 6 sur 10 »



« 6 sur... 10 »



Ce n’était pas possible. C’était tellement peu. Certains auraient pu s’en satisfaire, mais c’était un choc tellement imprévu, que lui ne pouvait pas. Il ne se manifesta pourtant pas tout de suite, préférant demander des comptes en tête à tête avec son nouvel ennemi. Il réfléchissait aussi à la manière dont il allait pouvoir manifester son incompréhension.



« Maîtresse, c’est pas correct ! » commença-t-il en balbutiant.

« Comment ça Syn, de quoi veux-tu parler ?

_ Ma note, ce n’est pas ça. Vous avez pas mis la bonne note. Je... Je ne comprends pas...



La maîtresse, madame Sakrifov, fronça un sourcil, plus pour manifester son incompréhension que l’irritation. Elle ne se souvenait pas des compositions de chacun, et semblait chercher dans sa mémoire ce que le petit bonhomme avait pondu.



« Montre-moi ta copie » finit-elle par dire en esquissant un sourire se voulant rassurant.



Il la sortit, et la déplia. Il s’était effectivement empressé de cacher le contenu, comme si le fait de ne plus voir le résultat allait le changer. Cela n’avait pas marché... Trônait toujours un 6. Sur 10.



« Alors, voyons voir cela... »



Elle se plongea dans la lecture et se mit à acquiesser à plusieurs reprises, laissant comprendre que les souvenirs revenaient en même temps. Cela dura 53 minutes et 15 secondes. Et une fois qu’elle eut fini, elle reprit enfin :



« C’est très bien, mon petit Syn, tu as fait un beau travail. Tu sembles avoir pris beaucoup de temps pour réaliser ces 9 pistes, n’est-ce pas. »



L’espoir renaissait.



« Oui madame »



_ On sent vraiment que ce n’est pas la première fois que tu fais ce genre d’exercice. Tu avais déjà essayé n’est-ce pas ?



_ Oui, madame, souffla-t-il après avoir avalé sa salive. C’est la quatrième fois alors je commence à comprendre comment créer un morceau, le faire évoluer, ne pas le rendre trop linéaire.



_ Effectivement. On ne peut pas te reprocher la facilité. Tu as bien tenté de varier et de ne pas rester dans un style trop restricteur.



_ Et pour être encore plus performant et réussir à jouer mes idées, j’ai fait appel à de nouveaux copains. Tous rencontrés l’année dernière, madame. Un batteur qui vient du groupe de brutal death MALPRAXIS, un chanteur qui est chez AN THEOS, formation de folk metal, et...



_ Ah, tiens, il vient du folk ! Il a pourtant une voix très grave, on aurait plutôt dit qu’il faisait du death ou du thrash bien baveux. Au fait, je remarquais aussi qu’il y avait pas mal de timbres différents sur l’album. Il y a même un chant clair typé RHAPSODY sur « Tărîmu de lumină » et « Plecăciune zăului ».



_ Sur le deuxième c’est une femme, madame. Ailleurs on a mis des chœurs, épiques ou envolés. Et oui, j’ai pensé mêler toutes sortes de musique metal, alors c’est pour ça qu’il y a du black, du death, du heavy, power, et même du pagan folk.



_ Sur la fin oui. C’est bien d’ailleurs, ça rappelle des KRODA ou TEMNOZOR.



_ En fait avant j’étais avec NEGURA BUNGET, madame. J’en ai gardé quelques traces. J’ai du mal à les abandonner.



_ Tu devrais les garder tu sais, c’est réussi et peut-être même le meilleur moment.



_ Vous ne pensez pas que ce sont les claviers ? J’ai fait en sorte d’avoir des mélodies et instrumentalisations puissantes et féroces, comme sur « Urzeala ceriului ». Ça le fait bien, hein madame !



_ Oui, oui. C’est très bien agencé, comme tout le reste.



_ Alors madame, vous vous êtes trompé dans la note, hein !?



_ Bah non, pas du tout. C’est 6.



_ Mais pourquoi, vous avez dit que tout était bien fait et tout et tout.



_ C’est vrai, mais voilà, j’aime pas.



_ Vous n’aimez... pas... Mais ça veut dire quoi, ça. Si ce que j’ai fait c’est bien, il faut mettre une bonne note madame ! C’est bien alors une bonne note. Il n’y a pas de « C’est bien mais je n’aime pas. ». Madame, tu mets une bonne note maintenant !



_ Mais non Syn, au final c’est chiant. Ça part dans tous les sens. Je n’ai pas envie de le réécouter. 6, c’est la note pour le travail fourni.



_ Je vois. C’est parce que je suis pas français que tu me saques ! Les Français tu leur mets des bonnes notes et pas à moi, quoi. Ça va, j’ai compris.



_ Tu n’es pas français, mon petit ?



_ Nan, je suis roumain, mais fais pas genre tu sais pas.



_ Pour moi, tu es un ange parmi les anges.



_ Mange tes morts, c’est bon. T’as les oreilles trop de vieille qui peuvent pas comprendre ce qui entre dedans. T’es toute pourrite et frustrée et en plus tu... »



C’est à ce moment-là que notre petit héros se tut. Cette rage qui l’avait envahi, cette perte de soi, cette soudaine envie de déchiquetter sa maîtresse pourtant respectable.



« Madame, c’est ça qui manque à ma musique. C’est ce que vous vouliez me faire comprendre ? Il faudrait que je sois moins réfléchi et plus spontané ! Il faudrait que j’essaie moins de sonner parfaitement pour être plus intéressant ! »



Mme Sakrifov ne répondit pas. Elle regardait juste l’enfant droit dans les yeux. Et c’est à ce moment-là que, même si personne ne pourra jamais le confirmer, des reflets rouges flammes apparurent dans son regard et glacèrent le petit Syn...

2017 - Code666 Black fourre-tout notes Chroniqueur : 6 / 10 Lecteurs : - Webzines : (1) 7/10

plus d'infos sur Syn Ze Șase Tri

Black fourre-tout - 2007 - Roumanie

nouveaute A paraître le 29 Septembre 2017

écoutez Zăul moș

tracklist 01. Tărîmu de lumină 02. Dîn negru gînd 03. Solu zeilor 04. De-a dreapta omului 05. Zăul moș 06. Plecăciune zăului 07. Urzeala ceriului 08. Cocoșii negri 09. În pîntecu pămîntului

Durée : 53:15

