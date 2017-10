Chroniques » Ulvegr - Titahion: Kaos Manifest Chronique Titahion: Kaos Manifest

Dans le sens où il a mis les petits plats dans les grands. Ah oui, il sort l’argenterie. Tout est gros. Tout est très très gros. Même le digipack est plus épais que nécessaire. Les Ukrainiens veulent taper fort et on retrouve véritablement l’influence des Polonais de BEHEMOTH. Pas dans leur période la plus death, mais plutôt entre Thelema.6 et The Satanist, et pas continuellement. Leur black metal est puissant, et s’apparente à des bourrasques violentes. Et même l’esprit s’y retrouve. Le visuel, les textes, les similitudes sont nombreuses. Et vraiment pas désagréables. Occulte, mystique, fracassant. Ah oui, c’est plus logique et réussi que le dernier album. « When Stars Will Turn to Ashes » est un titre excellent, qui ajoute subitement une mélodie claire à la guitare, étoile filante dans un monde en décomposition.



ULVEGR s’est cassé la tête et a surtout trouvé sa voie. Il arrive à réutiliser ses qualités habituelles, mais en prenant une autre dimension. Il s’amuse même à ajouterdes parties instrumentales et samples qui collent à ce concept que la pochette sait tout autant retranscrire. Incantations du chaos, sons inquiétants, sonorités tribales... une approche qui rejoint celle de CULT OF FIRE. Tout cela contribue à créer des ambiances de fin du monde dans les Flammes.



2017 - Ashen Dominion Black Metal Puissant notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : (2) 7.25/10

tracklist 01. Sol in Signo Sagittarii 02. Throne Among the Void 03. Thousand Aeons in Transcedent Abyss 04. When Stars Will Turn to Ashes 05. She, Who Grants Sufferings 06. U-tuk-ku Lim-nu 07. Manifestations of Havoc 08. Bloodcult. Initiation. 09. Black Light of a Dying Sun

Durée : 44:09

parution 17 Avril 2017

