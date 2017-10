Chroniques » Cold Insight - Further Nowhere Chronique Further Nowhere

Nous sommes tous d'accord pour dire qu'internet, le pear to pear et le streaming ont sévèrement ébranlé l'industrie du disque. D'un côté, les ventes de disques ont chuté. De l'autre, des groupes qui n'auraient eu aucune chance de se faire remarquer avant peuvent désormais partager leur contenu librement sur la toile, sans contrainte de label ni de format. Des groupes ne publient plus que des single tandis que d'autres publient des albums aux formats incongrus, dépassant allègrement les traditionnelles 40 minutes du vinyle. Certains dépassent même la limite de 75 minutes imposée par le format CD. On frise un peu l'indigestion ? Qu'importe, puisqu'une part non négligeable des auditeurs n'écoutent plus les albums en entier, préférant se construire une playlist avec seulement leurs morceaux préférés....



C'est peut-être ce que vous ferez vous aussi une fois que vous aurez écouté Further Nowhere, album fleuve de vingt-quatre pistes pour plus de deux heures de musique. Cette somme est l'oeuvre d'un artiste français aussi créatif que prolifique, Sebastien Pierre, aka Sebdoom. Ce multi-instrumentiste jouissant d'un beau palmarès de contributions (ENSHINE, FRACTAL GATE, INBORN SUFFERING, LETHIAN DREAMS) a également monté un projet solo en 2007 : COLD INSIGHT. Et quand il n'est ni au four, ni au moulin, Sebdoom s'amuse à faire des cover Metal des musiques de ses jeux vidéo favoris (voir sa page Soundcloud, qui en regorge!). En synthèse, voici un passionné de musique qui n'attend pas que le succès vienne frapper à sa porte, tel un prince de contes de fées....



Sorti en main 2017, Further Nowhere est une version remixée et réinterprétée d'un album homonyme paru en 2013 mais enregistré à la maison avec une boite à rythmes. Pour la version reboot de son projet, Sebdoom s'est fait aider d'un batteur en chair et en os : Christian Netzell (EXGENESIS, VOLTURYON). La prod, le mixage et quelques plans de guitare solo ont été assurés par Jari Lindholm (ENSHINE, EXGENESIS, SEAS OF YEARS). Le tout a été mis en boite aux Esta Studios (Stockholm). En synthèse : Sebdoom est un gars qui va au bout de ses rêves.



Petite précision à propos de la durée inhabituelle : la deuxième moitié du disque est constituée des versions instrumentales des chansons. Il y a donc douze compos, en version normale et instrumentale. Concernant les étiquettes, l'artiste revendique le Doom / Death Mélodique et je respecte son choix. Toutefois, les habitués de Thrashocore risquent de ne pas trouver dans les compos du Français le son habituellement associé à cette double étiquette. Le chant est growlé et les lyrics ne respectent pas la structure classique couplet - refrain, mais les tempi sont généralement plutôt moyens, les compos ne sont pas vraiment agressives et Sebdoom use et abuse de nappes de claviers donnant à sa musique une douceur langoureuse inhabituelle pour du Doom Death ("Deep"). Cette particularité donne à Further Nowhere un petit côté désuet et intemporel. Malheureusement, je trouve que la tracklist manque de variété, toutes les compos étant construites sur un modèle très similaire. Certes l'artiste varie les plans, les rythmes et les habillages, mais cela ne suffit pas à vraiment distinguer les compos. Je n'ai trouvé aucune piste dingue, aucun tube qui sorte du lot dans Further Nowhere. C'est un disque atmosphérique qui s'apprécie sur la durée mais il manque de relief, de morceaux saillants, de quelques ruptures dans le continuum espace-temps.



En synthèse : un énorme boulot, de l'application, des efforts, un résultat bluffant dans un genre particulier et très personnel. Un disque hors du temps qui vaut le détour mais auquel il manque un ou deux "tubes".

